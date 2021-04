Coronaläget kommun för kommun

Publicerad torsdag, 08 april 2021, 16:42 av Nyhetstjänsten Newsworthy

Den senaste veckan har 127 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Lidköpings kommun. Det är en klar nedgång jämfört med den föregående veckan (−78 fall). Sett till befolkningen har Lidköping haft 320 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en ganska genomsnittlig nivå.

Den senaste veckan har 29 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Götene kommun. Det är en uppgång jämfört med den föregående veckan (+5 fall).

Sett till befolkningen har Götene haft 220 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Den senaste veckan har 54 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Skara kommun. Det är ungefär samma nivå som under den föregående veckan. Sett till befolkningen har Skara haft 290 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en ganska genomsnittlig nivå.

Den senaste veckan har 17 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Vara kommun. Det är en klar nedgång jämfört med den föregående veckan (−13 fall).

Sett till befolkningen har Vara haft 110 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Den senaste veckan har 5 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Grästorps kommun. Det är en nedgång jämfört med den föregående veckan (−4 fall). Sett till befolkningen har Grästorp haft 90 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Totalt har 187 803 personer fått sin första vaccindos i Västra Götalands län fram till vecka 13.

Det motsvarar ungefär 13,7 procent av befolkningen.

På förmiddagen fanns det totalt 372 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 64 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 43 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 208 personer varav 37 på IVA

Sjukhusen i väster: 31 personer varav 3 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 45 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 45 personer varav 8 på IVA

____________________________

