Skattefria gåvor till anställda upp till 2 000 kronor

tisdag, 06 april 2021, 15:32



För att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet utökas och förlängs arbetsgivares möjlighet till skattefri gåva. Förslaget ingår i regeringens sjätte extra ändringsbudget för 2021 som överlämnades till riksdagen i dag. Det bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna enligt ett pressmeddelande.

Under förra året slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Regeringen har tidigare meddelat att skattefriheten ska ligga kvar även i år och nu kommer beskedet att beloppsgränsen samtidigt fördubblas till 2 000 kronor under 2021.

Syftet med förslaget är att stötta företag och stärka den ekonomiska återhämtningen, till exempel genom att anställda kan få presentkort på restauranger och butiker och därigenom stötta det lokala näringslivet.

Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag och föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021 t.o.m. 31 december 2021.

Förslaget beräknas kosta 280 miljoner kronor och ingår i regeringens sjätte extra ändringsbudget för 2021. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 maj 2021 men ska alltså kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari i år.