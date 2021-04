Nu får kommunfullmäktige ny uppdatering om bostäder

Publicerad tisdag, 06 april 2021, 16:55 av Björn Smitterberg

En ny försörjningsplan för bostadsbyggandet i Lidköping har i dag presenterats för Samhällsbyggnadsnämnden – som behöver ha en ständig reserv på planer och mark för cirka 400 bostäder. Varje år byggs cirka 200.

– Målet är ju att hålla befolkningstakten så vi ökar till målsättningen 45.000 år 2030, säger Gustav Edvinsson, socialdemokrat och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände rapporten som slutligen ska till kommunfullmäktige.

Utdrag:

Sjölunda är i det närmaste helt utbyggt.

Alla villatomter är sålda och Chilid Fastigheter AB bygger 32 hyreslägenheter. Etapp 1 (8 lägenheter) är klar under 2020 och etapp 2 och 3 (24 lägenheter) är klara 2021.

Markanvisningen i kvarteret Vindilen är klar och cirka 45 bostadsrätter planeras för byggnation under 2021-2022.

Ett mindre kvarter med 11 tomter för kedje/radhus kommer påbörjas under 2021.

Askeslätt beräknas byggas ut under de fem kommande åren med cirka 20 lägenheter och 30 småhus per år.

Under 2021 kommer byggnationer påbörjas inom Askeslätt 2 B östra med både hyresrätter och bostadsrätter.

I Erstorp fortsätter byggnationen av infrastruktur och här kommer ytterligare cirka 55 bostäder att byggas. I etapp 1 var det inflyttning 2020 i 21 kedjehus.

Under 2021 är Bifrost (Torggatan-Kållandsgatan) färdig för inflyttning, cirka 20 lägen[1]heter.

I Vinninga Trädgårdsby finns klara markanvisningar och byggnationen beräknas påbörjas under 2022/23 för 77 bostäder fördelat på äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt.

Planer på god väg att bli verklighet:

1. Skatan, 32 lägenheter

2. Valkyrian, 12 lägenheter

3. Erstorp, 80 småhus

4. Vinninga Bäckliden, 50 lägenheter och småhus

5. Margretelund, 70 lägenheter

6. Kanariefågeln, 24 lägenheter

7. Askeslätt, 240 lägenheter och småhus

8. Nyckelpigan, 14 lägenheter

9. Papegojan, 9 småhus

10. Steglitsan Solhaga, 20 lägenheter

11. Filsbäck 2.217, 4-6 lägenheter

12. Pollux, 25-35 lägenheter

Planer under bearbetning:

1. Lidens, 90 lägenheter

2. Laken, 130 lägenheter

3. Filsbäck, 300-450 lägenheter och småhus

4. Garvaren, 140 lägenheter

5. Vinninga Trädgårdsby, 70 lägenheter och småhus

6. Skäran och Spettet, 280 lägenheter

7. Silverbyn, 100 lägenheter och småhus

8. Råda 4:10, 75 lägenheter (planförslag antogs i dag klart för samråd)