Rörstrandsmuseets porslin krossades

Oersättliga skador när marken började skaka

Publicerad torsdag, 01 april 2021, 08:30 av Redaktionen

Natten till i dag förstördes nästan hela Rörstrandsmuseets porslinssamling. Hyllor rasade och nästan allt gick i bitar när porslin föll i betonggolvet i museets lager.

Den första tillverkade kaffekoppen från 1912 har räddats, men i övrigt är skadorna omfattande.

Det är en stor kulturskatt som gått till spillo och bara en bråkdel kan komma att räddas.

I lagerutrymmen i Rörstrand har sedan flera månader pågått ett arbete med att ställa i ordning porslin i alladess former för att ställa ut i det nya Rörstrandsmuseum som planerats kunna öppna till jul.

Det trasiga porslinet är värt hundratusentals kronor och bara lite av det kan återställas.

– Vi kan ännu inte överblicka allt som skadats och hur vi ska hantera det, säger Alf Johansson, kännare av porslin som själv gav sig till lagret av porslin för att tjuvlarmet löste ut, troligen utlöst av skakningarna. Men det var inte inbrott. Troligen har ett tungt tåg kört förbi – då skakar hela huset ibland.

– Än så länge är vi försiktiga med att gå in i lokalerna där porslinet förvaras, risken är att ännu mer förstörs, uppger Inger Chammott vid Rörstrandsmuseet när hon tillsammans med arbetskamrater tittar in på förödelsen. Vi släpper inte in någon i lokalerna än så länge.

– Försiktigt måste vi nu leta fram det som är helt och det som kan lagas. Och så måste försäkringsbolaget göra sin bedömning, uppger stiftelsen som äger samlingarna och museet.

Skadorna kan ha uppstått genom skakningar i marken. Rörstrandsområdet vibrerar ibland när tunga tåg passerar, något som en del uppfattar som lätta jordskalv, vibrationer som kan ge rörelser i leran Rörstrandshusen står på.

Stiftelsen Porslinsstaden har kallat styrelsen till krismöte klockan 12.