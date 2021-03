Testning för tjock- och ändtarmscancer införs

Publicerad onsdag, 31 mars 2021, 16:16 av Redaktionen

Under 2021 kommer testning för tjock- och ändtarmscancer börja införas i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit beslut om att införa testningen i sju steg under åren 2021-2028 för alla invånare i åldrarna 60-74 år.

I Sverige är cancer i tjock- och ändtarmen den tredje vanligaste typen av cancer.

– Förberedelser har pågått i flera år för att regionen ska kunna införa testning för tjock- och ändtarmscancer. Bland annat har en svensk studie om screening för tjock- och ändtarmscancer gjorts och sjuksköterskor och läkare som kommer göra undersökningar av tarmen har utbildats. Vi känner oss väl förberedda inför införandet av testningen nu, säger Andreas Pischel, regional processägare screening för tjock- och ändtarmscancer.

De första erbjudandena skickas ut 2022

Under 2021 kommer förberedelser inför testningen att dra igång och förhoppningarna är att de första erbjudanden skickas ut till invånarna under 2022.

Planen är att alla personer som fyller 60 och 62 år under 2022 kommer att erbjudas testning. Under 2023 kommer alla som fyller 60, och 62 att erbjudas testning. När programmet är fullt uppbyggt kommer personer i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år.