Privatannonserna – annonsera gratis i en lokal loppmarknad

fiskeböcker och flugor, tallrikar, stickmaskin

Publicerad onsdag, 31 mars 2021, 16:50 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

31 mars

Säljes

Fiskeböcker

Torrflugefiske, Klassiska laxflugor, 75kr/st

0706 828 595

Säljes

Fiskeflugor

Ett 100.tal obeg.flugor i askar. 5kr/st

0706 828 595

30 mars

Säljes

Rörstrand-tallrikar

8 st Rörstrands tallrikar Aragona 320:-

073-8277395

Säljes

Stickmaskin

Toyota stickmaskin, 500 kr.

Tel. 0733-540318

Säljes

Korgmöbler

Två stolar och ett bord, 300 kr.

Tel. 0733-540318

Säljes

”NISSE-hylla”

Hyllplan 26 st. 30×80

Hyllplan 11 st. 30×100

Tidskriftshylla 1 st 30×80

Hyllhörn 5 st

Hyllkant 4 st

Hyllstegar 9 st

Kryss i metall 3 st

1000:-

0704-335 556

29 mars

Köpes

Kanot

i bra skick. Gärna bred och stadig. Typ Trapper el liknande.

070 677 2434

27 mars

Säljes

Spegel

Äldre oval spegel med slipat glas, 78 hög 61 bred ,pris 250kr. Finns i Lidköping.

Mobil 076 802 4292

25 mars

Säljes

Frysskåp

Electrolux rostfritt Höjd 180c Pris 400 kr

24 mars

Säljes

MC-Skinnställ

jacka st 38, byxor st 40 samt skinnhandskar. Totalt: 450 kr.

Mobil nr: 0702-280247.

22 mars

Säljes

leksakskök

Ikea Duktig leksakskök med div. tillbehör Mycket bra skick Pris 500:-

Tel: 0510-24516 eller 070 668 2736

Säljes

Rörstrands Gallerkrukor

2 st gallerkrukor 200:-/st

Säljes

Korgstol

med dyna. 50:-

21 mars

Säljes

Moped

Moped CPI Hussar 2002 Registrerad 600 mil. 6000 kr

Tel 070 744 1152

19 mars

Säljes

Tvättställ

Välaktat tvättställ

56×43 cm Pris 150:-

Tel: 073-8277395

18 mars

Köpes

Belgiskt våffeljärn

tel 0706067269

Säljes

Diskmaskin

Bosch diskmaskin säljes 1500kr hämtas i Götene

0705 652600

16 mars

Säljes

Arbetsbockar



Arbetsbockar i aluminium, 50, 75, 100 cm, samt halogenlampa.. 2000 kr.

070 569 6618

Säljes

Presentkort

Jag har ett present kort på 2500kr på Toveks som jag säljer för 1800kr

Och ett på Silverknappen på 400kr som säljes för 300kr

Maila mig så får ni bilder och film på dem. mormorc@icloud.com

Säljes

Ryggspruta

Ryggspruta 300 kr.

070 569 6618

Söker

Kolonilott

Gärna med stuga. Svara med lite information om vad du har samt pris etc.

Svar till annonseringskonto(a)gmail.com

Önskas hyra

Lägenhet

Söker fräsch och modern 2:a att hyra. Kvinna på 55+. Ensamstående utan barn. Tyst och skötsam. Rök- och djurfri. Bra ekonomi. Svara med information såsom adress, våning, hyra, inflyttning, etc.

Svar till annonseringskonto(a)gmail.com

Säljes

Telefon

Väggtelefon med många funktioner. Blå och vit. Finns i Lidköping. 150:-

Tel 070/ 670 4952

Säljes

Klöspelare

till katt – aldrig använd tyvärr. Finns i Lidköping. 300:-

Tel 070 670 4952

15 mars

Säljes

Frans Lampa

70 tals ”Frans Lampa” orginal Pris:300:-

Tel 0739-128696

Säljes

Nack och rygg massage

Som ny . Endast använd 2 ggr (Nypris 1500:-) Pris: 600:-

12 mars

Säljes

Båglampa

Retro 80 tals båglampa med marmorfot. Finns i Lidköping. Pris: 800 :-

10 mars

Säljes

Inlines

Ej använda, storlek 37. 500kr. Finns i Filsbäck

tel 076-2327367

Säljes

Chiffonjé

Pris 600:-

Tel: 073-8277395

Säljes

Lidköpingsporslin

6 st årstallrikar, serien ” lövträd ”, av Carl Harry Stålhane (diam. 27,5 cm).

Tallrikarna är hela och har aldrig använts.

Designhuset Lidköping. Begränsad upplaga

Årstallrik 1975 , Ask

Årstallrik 1976, Lönn

Årstallrik 1977, Ek

Årstallrik 1978, Björk

Årstallrik 1979, Rönn

Årstallrik 1980, Lind

Pris 300 kronor.

Tel. 070-7382207 eller SMS

8 mars

Säljes

Aquaplay

Bana med tillbehör säljes. 400kr, Swish eller kontant.

Ring/smsa gärna: 0730417611 Finns i Järpås

5 mars

Säljes

Taksteg

18 st beg. Benders bärläktssteg, svarta, för 2-kupiga takpannor, 25 mm bärläkt, bredd 300 mm. Pris; 35 kr/st eller alla för 500 kr

4 mars

Säljes

Gräsklippare

Stiga Gräsklippare 800 kr