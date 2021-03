Oscarsfavoriten Nomadland – nu på Folkan

Publicerad fredag, 26 mars 2021, 01:00 av Redaktionen

Överallt i ”filmsverige” talas om filmen Nomadland som har premiär i dag på flera biografer – bl a på Folkan i Lidköping. Filmen har7oscarsnomineringar och en huvudrollsinnehavare som omnämns som amerikanska filmers nya superstjärna.

Oscarsfavoriten Nomadland har äntligen premiär på bioduken.

I filmen finns fenomenala Frances Mc Domand i rollen som Fern, en kvinna som efter den ekonomiska kollapsen i den lilla staden på landsbygden, packar sin bil och ger sig ut på vägarna för att upptäcka livet utanför det konventionella samhället. Som en modern nomad.

I filmen berättar om verklighetens nomader, Linda May, Swankie och Bob Wells som blir Ferns mentorer och vänner under hennes utforskning av det vida landskapet i västra USA.

Se trailer

Åtta platser till följande föreställningar är nu släppta.

Fredag

17.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

17.30 Nomadland

19.30 Judas and the Black Messiah

20.00 The Marksman

Lördag

15.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

16.00 Nomadland

18.30 The Marksman

Söndag

14.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

15.00 Quo vadis, Aida?

17.00 Judas and the Black Messiah

17.30 Nomadland

Måndag

11.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

11.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

Tisdag

11.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

11.30 Häxorna (svenskt tal)

14.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

16.30 Raya och den sista draken (engelskt tal)

19.00 Judas and the Black Messiah

19.30 Nomadland

Onsdag

11.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

18.00 Raya och den sista draken (svenskt tal)

18.30 Slalom

Torsdag

11.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

11.30 Häxorna (svnskt tal)

14.00 Häxorna (engelskt tal)

Tag plats här: www.folketshus-lidkoping.se