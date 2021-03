I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Verksamheterna ökar – pandemianpassade inför påsken

Kyrkorna ökar nu på olika sätt möjligheterna att delta i gudstjänster. Bl a genomförs gudstjänster flera gånger varje helgdag.

Lidköpings församling

S:t Nicolai kyrka

Nicolai kyrka öppen måndag-lördag mellan kl. 11.00-13.30.

Tid för eftertanke, att be och tända ljus. Under öppethållandet kan det förekomma musik från församlingens musiker. Kyrkan är dessutom bemannad om man önskar få kontakt med kyrkans personal. Fredagar kan ställas in om det är begravning i kyrkan.

Söndagsgudstjänsterna har övergått i ljuständning, bön och musik mellan kl.11.00-13.30. Tanken är att få ett flöde av besök i kyrkan, med ingång vid stora entrén, och utgång vid främre för att undvika trängsel. Antalet besökare regleras vid ingången (maximalt 8 totalt). Under öppethållandet kommer det vara textläsning, bön och musik i kyrkan. Tacksägelseringning kl.12.00 för de som avlidit.

Välkommen att vandra med oss!

Måndag S:t Nicolai kyrka kl. 10.00 & S:ta Maria kyrka kl. 14.00

Tisdag S:t Nicolai kyrka kl. 14.00

Onsdag S:t Sigfrids kyrka kl. 14.00 & S:ta Maria kyrka kl. 15.00

Fredag S:t Sigfrids kyrka kl. 13.00

Påsken:

Lördag 27 mars

S:ta Maria kyrka: 10 Loppmarknad

S:t Nicolai kyrka: 11 Öppen kyrka med musik

Digitalt: 17 Konsert hornkvintett med musiker från GöteborgsOperans orkester

sänds digitalt via Lidköpings konsertförenings hemsida.

Musik av Mozart, Beethoven och Saglietti.

Söndag 28 mars

S:t Nicolai kyrka: 11 Ljuständning och musik. Som mest 8 deltagare, kan bli kö.

Måndag 29 mars

S:t Nicolai kyrka: 11-13,30 Öppen kyrka med musik. 12 och 19 Passionsandakt. Hedlund-Carlsson. Föranmäl deltagande till tel 0510-684 00

Tisdag 30 mars

S:t Nicolai kyrka: 11-13,30 Öppen kyrka med musik. 12 och 19 Passionsandakt. Dufberg. Föranmäl deltagande till tel 0510-684 00

Onsdag 31 mars

S:t Nicolai kyrka: 11-13,30 Öppen kyrka med musik. 12 och 19 Passionsandakt. Dufberg. Föranmäl deltagande till tel 0510-684 00

Torsdag 1 april

S:t Nicolai kyrka: 11-13,30 Öppen kyrka med musik. 12 Passionsandakt. Dufberg. 18 och 19 Skärtorsdagsmässa. KjellqvistFöranmäl deltagande till tel 0510-684 00

S:ta Maria kyrka: 16 och 17 Skärtorsdagsmässa. Tivemo. Föranmäl deltagande till tel 68400.

S:t Sigfrids kyrka: 17 och 18 Skärtorsdagsmässa. Dufberg. Föranmäl deltagande till tel 68400.

Fredag 2 april

S:t Nicolai kyrka: 11 och 13: Långfredagsgudstjänst. Hedlund Carlsson. Föranmäl deltagande till tel 68400.

Lördag 3 april

S:t Nicolai kyrka: 11 Ljuständning bön och musik.

Söndag 4 april

S:t Nicolai kyrka 11 och 13. Påskdagsgudstjänst med musik. Enerbäck. Föranmäl deltagande till tel 68400.

S:ta Maria kyrka 17 och 18 Påskdagsgudstjänst. Tivemo. Föranmäl deltagande till tel 68400.

Måndag 5 april

Pilgrimsvandring med mässa 10:00 Start S:t Nicolai.

Ljuständning, bön och musik 11:00 S:t Nicolai.

Pilgrimsvandring med mässa 14:00 S:ta Maria – S:t Nicolai

Pilgrimsvandring med mässa 15:00 S:t Sigfrids kyrka – S:t Nicolai

Föranmäl deltagande till tel 68400.

Råda kyrka .

Öppna kyrkor 19 – 26 mars för enskild andakt, bön och ljuständning. Vid begravningar kan öppettiderna tillfälligt ändras.

Järpås kyrka öppen må-fre ca 9-15 med andakt 10.

Råda kyrka öppen må-fre ca 9-15 med andakt 12. (stängd fredag 26/3)

Tuns kyrka öppen må-fre ca 9-15.

Örslösa kyrka öppen må-fre ca 9-15 med andakt 10.

Fredag 26 mars

Tuns församlingshem 17.30-20 Ungdomskväll för åk. 7-9.

Lidköpingsnytt

Södra Kållands pastorat 26/3-2/4 2021

Påskveckan

Öppna kyrkor för enskild andakt, bön och ljuständning. Vid begravningar kan öppettiderna tillfälligt ändras.

Inga öppna kyrkor på långfredagen 2/4.

Järpås kyrka öppen må och tor ca 9-15 med andakt 10. (Stängt 30 och 31/3 pga begravning)

Råda kyrka öppen må-tor ca 9-15 med andakt 12.

Tuns kyrka öppen må-tor ca 9-15.

Örslösa kyrka öppen må-tor ca 9-15 med andakt 10.

Söndag 28 mars

Digital gudstjänst via hemsidan

Mellby kyrka 10 Gudstjänst, Anna-Karin Widnersson.

Tuns kyrka 10 Högmässa, Markus Hagberg.

Järpås kyrka 18 Mässa, Markus Hagberg.

Råda kyrka 18 Mässa, Anna-Karin Widnersson.

Örslösa kyrka 18 Graceandakt.

Måndag 29 mars

Vid Råda församlingshem 10 Promenad & Prat.

Vid Örslösa kyrka 10.15 Samtalspromenad för alla åldrar.

Kållands-Åsaka kyrka 18 Passionsandakt, Anna-Karin Widnersson.

Tisdag 30 mars

Örslösa kyrka 10.15 Stickcafé. Ta med dig kaffekorg och handarbete.

Kållands-Åsaka kyrka 18 Passionsandakt, Anna-Karin Widnersson.

Onsdag 31 mars

Råda kyrka 18 Passionsandakt, Anna-Karin Widnersson.

Skärtorsdag 1 april

Pastorsexpeditionen är stängd.

Digital gudstjänst via hemsidan

Järpås kyrka 18 Mässa, Johnny Hagberg.

Norra Kedums kyrka 18 Mässa, Martin Ånestrand.

Karaby kyrka 18 Mässa, Anna-Karin Widnersson

Råda kyrka 18 Mässa, Markus Hagberg.

Långfredag 2 april

Digital gudstjänst via hemsidan

Råda kyrka 10 Långfredagsgudstjänst, Markus Hagberg.

Tranums kyrka 11 Långfredagsgudstjänst, Anna-Karin Widnersson. Jesu sju ord på korset.

Uvereds kyrka 15 Långfredagsgudstjänst, Anna-Karin Widnersson. Jesu sju ord på korset.

Söne kyrka 18 Andakt vid Jesu grav, Anna-Karin Widnersson.

Max 8 besökare i kyrkan gäller.

För mer och uppdaterad information se hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodrakalland.

Sävare församling/pastorat

Lindärva kyrka

25-28 mars: Retreat på hemmaplan

Vägledd bön under 4 dagar.

Digitalt. Anm till mikael.kjell@svenskakyrkan.se senast 19 mars.

Vägledare: Britt- Marie Hjertén och Mikael Kjell

Nu börjar vi så smått öppna upp för fysiska gudstjänster på söndagar.

Vissa gånger har vi Öppen kyrka mellan 10-12. Varje hel och halv timme är det omväxlande enkel mässa och andakt. Det kan variera lite från gång till gång, så följ hemsidan för mer information.

För allas säkerhet finns handsprit i kyrkorna, vi håller avstånd och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Sävare kyrka är öppen alla dagar 7-19 som tidigare för enskild andakt och bön. I kyrkan finns bönestationer

Skärtorsdag 1 april

Saleby kyrka: 18 och 19 Stilla piano och orgelmusik av Åsa Davidsson.

Läs om öppna kyrkor i Sävare pastorat – klicka

Sunnersbergs församling

Här hittar du varje vecka också en andaktsfilm med söndagens tema.



Kyrkans gård Lockörn

Kyrkans gård Lockörn Vardagar (ej onsdagar):

08,45 Morgonbön

Utomhusaktiviteter – promenader m m:

Klicka

Lördag 27 mars

Otterstads församlingshem och kyrka: Stilla dag. Burén.

Söndag 28 mars

Kyrkans gård Lockörn: 9, 10 och 11 Mässa. Max 8 deltagare per mässa. Göransson

Sunnersbergs kyrka: 18 kvällsgudstjänst. Max 8 deltagare.

Måndag 29 mars

Otterstads kyrka; 18 Passionsandakt. Sahrin Granevik

Kyrkans gård Lockörn: 19 Passionsandakt. Burén

Tisdag 30 mars

Otterstads kyrka; 18 Passionsandakt. Sahrin Granevik

Kyrkans gård Lockörn: 19 Passionsandakt. Burén

Onsdag 31 mars

Otterstads kyrka; 18 Passionsandakt. Sahrin Granevik

Kyrkans gård Lockörn: 19 Passionsandakt. Burén

Torsdag 1 april

Otterstads kyrka: 18 Skärtorsdagsmässa Sahrin Granevik

Sunnersbergs kyrka: 19 Skärtorsdagsmässa. Göransson.

Kyrkans gård Lockörn: 19 Skärtorsdagsmässa. Burén.

Fredag 2 april

Kyrkans gård Lockörn: 10 Långfredagsgudstjänst. Burén

Sunnersbergs kyrka: 15 Långfredagsgudstjänst.

Otterstads kyrka: 18 Långfredagsgudstjänst.

Söndag 4 april

Kyrkans gård Lockörn: 10 och 11 Påskdagsmässa. Burén

Otterstads kyrka: 18 Påskdagsgudstjänst. Sahrin Granevik.

Måndag 5 april

Kyrkans gård Lockörn: 10 och 11 Mässa. Burén

Otterstads kyrka: 18 Kvällsmässa. Sahrin Granevik

Mera info och tänkvärt på hemsidan.

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20

