Minskad smittospridning i Lidköping förra veckan

Publicerad torsdag, 25 mars 2021, 15:27 av Nyhetstjänsten Newsworthy

Antalet som smittades av corona har minskat med 15 procent den senaste veckan i Lidköping.

Hur är läget i Lidköping just nu?

Den senaste veckan har 111 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Lidköpings kommun. Det är en klar nedgång jämfört med den föregående veckan (−21 fall). Sett till befolkningen har Lidköping haft 280 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en ganska genomsnittlig nivå.

Uppgång i Götene

Den senaste veckan har 47 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Götene kommun. Det är en uppgång jämfört med den föregående veckan (+9 fall). Sett till befolkningen har Götene haft 360 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis hög nivå.

I Skara har det under den senaste veckan rapporterats 35 nya fall.

Den senaste veckan har 35 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Skara kommun. Det är en nedgång jämfört med den föregående veckan (−15 fall). Sett till befolkningen har Skara haft 190 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Antalet som smittades av corona har ökat senaste veckan i Vara.

Den senaste veckan har 21 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Vara kommun. Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan (+7 fall). Sett till befolkningen har Vara haft 130 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Grästorp

Den senaste veckan har 10 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Grästorps kommun. Det är ungefär samma nivå som under den föregående veckan. Sett till befolkningen har Grästorp haft 180 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.