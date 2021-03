Skaraborgs Sjukhus investerar – köper en operationsrobot

Publicerad onsdag, 24 mars 2021, 10:58 av - Inskickat material

Nu är det klart att Skaraborgs Sjukhus köper en operationsrobot. En investering med många fördelar. Till exempel utökad operationskapacitet, kortare vårdtider samt möjlighet att behålla och rekrytera medarbetare med specialistkompetens.

Det skriver Skaraborgs Sjukhus i ett meddelande till medier.

– En operationsrobot sätter urologin, kirurgin och gynekologin i Skaraborg på kartan, som enheter som fortsätter att driva utvecklingen framåt, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

Västra Götalandsregionen har genomfört ett långtgående arbete inom samtliga medicinska verksamhetsområden, där man tagit fram en plan för att omfördela behandlingsuppdrag för ett stort antal diagnoser. Operation vid prostatacancer är ett sådant. Om förslaget blir verklighet skulle Skaraborgs Sjukhus få ett utökat uppdrag till cirka 200 prostatektomier årligen.

– För att klara en sådan ökning måste det till ett förändrat arbetssätt. Ett sådant är robotassisterad operation, säger Jörgen Thorn.

Den nya utrustningen är tänkt att användas även vid operationer av exempelvis ändtarmscancer och vissa gynekologiska ingrepp.

Investeringen i en operationsrobot är positiv ur såväl ett kvalitetsperspektiv som ett patient- och medarbetarperspektiv. Till exempel:

· Patienten slipper åka till Göteborg för operation, eftersom operationstekniken finns tillgänglig på nära håll.

· Kortare operationstider medger fler ingrepp, lägre komplikationsrisk och färre komplikationer på lång sikt tack vare förfinad operationsteknik.

· Mindre risk för komplikationer samt kortare vårdtider och sjukskrivningsperioder.

· Möjlighet att operera fler patientkategorier.

· Bättre ergonomi med färre arbetsskador som följd och därmed lägre sjukskrivningstal hos operationspersonalen

· Viktigt verktyg för att behålla och rekrytera läkare och sjuksköterskor med högsta kompetens.

Investeringen är beräknad till 20 miljoner kronor – vilket är beviljat av regionstyrelsen – och medför att kostnaden per operation stiger. I samband med införandet av den nya tekniken och under upplärningsfasen kommer produktionen att minska under en period.

– Men därefter ser vi en ökad operationskapacitet. Det känns väldigt bra, säger Jörgen Thorn.