Debatt: Hotet mot public service

Publicerad måndag, 22 mars 2021, 09:51 av Insändare

– Trots att Public Service-föreetag får starkt stöd är den hotad av M, Kd och Sd, skriver riksdagsledamoten Erik Ezelius, socialdemokrat representerande Skaraborg.

Hotet mot public service

Under förra mandatperioden satt jag med i den utredning som såg över finansieringen av public service samt i den kommitté som tog fram underlaget inför sändningstillståndsperioden 2020–2025. Enligt min bedömning landade vi rätt i båda fallen. Den gamla tv-licensen är skrotad till förmån för ett nytt avgiftssystem och i sändningstillståndet uppdrar vi nu åt public service att utöver det breda uppdraget också stärka den journalistiska bevakningen i hela landet. Man ska inte underskatta vikten av en nyhetsrapportering som skildrar hela landet, så också i Skaraborg.

Vad som har blivit än mer tydligt under pandemin är hur människor under kriser söker efter verifierad information. Det är därför inte konstigt att stödet för public service ökar och att publiken är rekordstor. Enligt SOM-insitutet har de grupper som konsumerar mycket nyheter 87 % högt eller mycket högt förtroende för Sveriges Radio. SVT uppnår ett historiskt högt stöd på 81 % av publiken som uttryckte ett ganska eller mycket högt förtroende. UR ställde snabbt om under pandemin för att hjälpa lärare och pedagoger med distansundervisning, och enligt Novus uttryckte 72 % av lärarna att UR:s uppdrag bör innefatta ett stöd till den svenska skolan i händelse av en samhällskris. Publiken visar också sitt tydliga ställningstagande för ett public service med ett brett uppdrag, där 75 % svarade att man är för ett brett uppdrag och bara 10 % emot.

Det går att konstatera att den nuvarande politiken går i takt med majoriteten av svenska folket. Ett public service som når ut till breda lager av befolkningen och som står fritt från politisk inblandning är djupt rotat i oss. Politiken ska aldrig lägga sig i och definiera vad kultur är och inte är. Tyvärr kan vi se olycksbådande exempel i Ungern och Polen, där public service har blivit en propagandamaskin för sittande regering.

Trots det folkliga stödet för public services uppdrag, bredd och karaktär så står man inför ett hot. Att M och KD räknar med stöd från SD för att nå regeringsmakten är den nya vardagen och lyssnar man på högerns retorik så lyder det att man ska samarbeta kring frågor där man har en lika syn. Gällande public service är alla tre partier överens om att minska anslagen och ge ett betydligt smalare uppdrag, på tvärs mot vad det svenska folket vill. Räkna med att det blir en hård strid kring public service inför valet 2022.

Erik Ezelius (S), riksdagsledamot