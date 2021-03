Filmpremiär: Judas and the Black Messiah

Här finns bioprogrammet de närmaste dagarna

Publicerad fredag, 19 mars 2021, 00:23 av Redaktionen

Premiär på fredag på Folkets Hus.

FBI-informatören William O’Neal infiltrerar Illinois Black Panther Party och har till uppgift att hålla koll på dess karismatiske ledare, Fred Hampton. O’Neal är en yrkesbrottsling som helt förlorar sig i risken det innebär att manipulera både sina kamrater och sin hanterare, specialagent Roy Mitchell på FBI.

Från 15 år

Genre: Biografi, drama, historia

Längd: 2 tim 5 min

Regissör: Shaka King

Se trailer

På bio 19-25 mars

Endast åtta platser per föreställning – boka din plats på nätet; www.folketshus-lidkoping.se

Fredag

15.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

16.00 Slalom

18.30 The Marksman

20.30 Judas and the Black Messiah

Lördag

13.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

18.000 Judas and the Black Messiah

Söndag

12.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

13.00 Slalom

15.30 Raya och den sista draken (svenskt tal)

Tisdag

18.30 Judas and the Black Messiah

Onsdag

11.00 Summerland

11.30 Quo vadis, Aida?