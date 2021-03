Nyheter om pandemin i västra Götaland:

Fortsatt spridning, fler yngre behöver sjukhusvård

Publicerad torsdag, 18 mars 2021, 12:41 av Redaktionen

Förra veckan konstaterades 5 240 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en ökning med sju procent jämfört med veckan innan.

Det skriver Smittskydd Västra Götaland i ett pressmeddelande i dag.

Även behovet av sjukhusvård ökar. Fler yngre insjuknar med covid-19. Samtidigt går det att se en effekt av vaccineringen – allt färre äldre blir sjuka.

Smittspridningen i regionen har inte minskat under vecka 10 även om det kan variera mellan olika kommuner i regionen. Bland personer i skolåldern ses en minskning på gymnasiet men en ökning på låg-, mellan- och högstadiet.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg uppmanar alla att följa såväl allmänna som regionala råd och skärper tonen.

– Situationen är mycket allvarlig och vi måste få ner smittspridningen i samhället. Alla måste se sin roll och ta sin del av ansvaret. Minimera dina kontakter med andra, håll avstånd i alla lägen och använd alltid munskydd i kollektivtrafiken och i andra situationer där det inte går att hålla avstånd, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

I Västra Götaland gäller regionala rekommendationer till och med den 1 april. De är skärpningar av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Antalet personer som behöver sjukhusvård ökade under förra veckan men har minskat något de senaste dagarna. Idag, 18 mars 2021, vårdas totalt 297 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

– Det är allvarligt att så många blir sjuka och vårt fokus nu måste vara att färre ska smittas. Vi måste alla hjälpas åt för att hindra och minimera konsekvenserna om det blir en ny våg av pandemin, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Åldersgruppen 80 år och äldre har flera veckor i rad minskat i andel bland de patienter som skrivs in på sjukhus med covid-19. Under vecka 10 stod personer som är 80 år eller äldre för 20 procent av inskrivningarna på sjukhus. Motsvarande siffra var 22 procent under vecka 9 respektive 25 procent under vecka 8.

Västra Götalandsregionen inväntar morgondagens besked från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten om Astra Zenezas vaccin. Under tiden fortsätter vaccinering av fas två med med Pfizer/Biontechs och Modernas vaccin.