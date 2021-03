Idrott-stoppet slår hårt – värst för funktionshindrade

Minskningen av idrottsaktiviteter eskalerade under andra halvåret 2020.

Över en halv miljon färre idrottsaktiviteter och sex miljoner färre deltagartillfällen registrerades under 2020.

Den nedgång i LOK-stöd som syntes i våras har förstärkts under hösten 2020. Under första halvåret var minskningen 8 procent men under hösten tappade idrottsrörelsen ytterligare med en minskning på 14 procent av aktiviteter,

– Det här är mycket oroande för framtidens unga men också för idrottsrörelsen i stort. Vi är fortfarande mitt inne i pandemin och jag ser hur idrottsföreningar och ledare med imponerande tålamod försöker göra rätt, hålla igång så mycket som går och samtidigt behålla så många av sina aktiva som möjligt. Men det är en oerhört tuff uppgift, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Beträffande olika ålderssegment är tappet större för varje åldersgrupp. 7-12 år och 13-16 år har tappat ca 9 % av antalet deltagartillfällen, medan 17-20 år 15%, 21-25 år 21 % och de med funktionsnedsättning över 25 år 44 %.

– Det är skrämmande siffror över lag och vi är oroade över vad det innebär för idrotten i framtiden och för de barn, unga och vuxna som riskerar att inte hitta tillbaka till idrotten och dess gemenskap. En halvering av aktivitet bland vuxna med funktionsnedsättning är nästan ofattbar och oerhört allvarlig, säger Björn Eriksson.

Bland de tio största idrotterna är det hallidrotterna (innebandy, gymnastik, handboll och basket) som tappar mest tillsammans med budo och kampsport. För kampsporterna är det ett stort tapp överlag. De idrotter som klarar sig bra är antingen utomhusidrotter i stor utsträckning (fotboll) eller har delvis utomhuskaraktär ihop med hallar som ägs privat eller av förening (ridsport och tennis).

– Vi har stor förståelse för att alla måste göra sitt för att minska smittspridning även fortsatt. Men så länge de alltför trubbiga restriktionerna ligger kvar så drabbas idrottsrörelsen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Mer träffsäkra restriktioner och besked om kompensationsstöd från regeringen behöver komma nu. Onödigt mycket idrott står stilla och regeringen ger inget ekonomiskt stöd från 1 mars, säger Björn Eriksson.

