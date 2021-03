Privatannonserna – annonsera gratis

Publicerad torsdag, 11 mars 2021, 11:06 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

10 mars

Säljes

Inlines

Ej använda, storlek 37. 500kr. Finns i Filsbäck

tel 076-2327367

Säljes

Chiffonjé

Pris 600:-

Tel: 073-8277395

Säljes

Lidköpingsporslin

6 st årstallrikar, serien ” lövträd ”, av Carl Harry Stålhane (diam. 27,5 cm).

Tallrikarna är hela och har aldrig använts.

Designhuset Lidköping. Begränsad upplaga

Årstallrik 1975 , Ask

Årstallrik 1976, Lönn

Årstallrik 1977, Ek

Årstallrik 1978, Björk

Årstallrik 1979, Rönn

Årstallrik 1980, Lind

Pris 300 kronor.

Tel. 070-7382207 eller SMS

8 mars

Säljes

Aquaplay

Bana med tillbehör säljes. 400kr, Swish eller kontant.

Ring/smsa gärna: 0730417611 Finns i Järpås

5 mars

Säljes

Taksteg

18 st beg. Benders bärläktssteg, svarta, för 2-kupiga takpannor, 25 mm bärläkt, bredd 300 mm. Pris; 35 kr/st eller alla för 500 kr

Säljes

Moped

Moped CPI Hussar 2002 Registrerad 600 mil. 8000 kr

Tel 070 744 1152

4 mars

Säljes

Gräsklippare

Stiga Gräsklippare 800 kr

Tel 0707 441 152

26 februari

Säljes

Taklampa

Stor modern taklampa 75 cm i diameter med tillhörande svart sladd. 390 kr

tele 070-355 66 99

25 februari

Säljes

Taklampa

Åsa Gessle har designat denna taklampa för Markslöjd. Nypris över 2000 kr säljes för 700 kr

070-355 66 99

Säljes

Kräftbestick

Helt nya i kartong Leif Mannerström ”kräftbetick” 200 kr

070-355 66 99

Säljes

Gungstol

Böjträ gungstol i thonet stil, mycket gott skick. 1000 kr

070-355 66 99

24 februari

Säljes

Tefat

Mon Amie tefat

Ca. 16 cm /diameter, finns 4 st. 40:- / st

Ca. 13 cm /diameter, finns 6 st. 30:- / st.

Finns i Järpås

Säljes

Barnmöbel

BRIO, den har 2 funktioner. Finns i Lidköping. 100:-

0704-335556

Säljes

Barn-sittvagn

BRIO, sittdyna och sele ingår. Finns i Lidköping. 200:-

0704-335556

22 februari

Säljes

Skinnsoffa

Hörnsoffa i äkta skinn, oxblod. Måtten är, vänstra delen ca 2.30 och högra ca 2.80 och djup ca 90 cm. Felfri. Finns i Lidköping.

Pris 2000 :-

0704-335556

Säljes

Blöjor

2 oöppnade paket, samt 25 st lösa. 200kr. Finns i Järpås

Säljes

Bord

Runt bord 50cm högt, 60cm i diameter 100 kr

Säljes

Barnstol

50 kr

20 februari

Säljes

Mörtstugor

100kr/st

Tel 073-556 36 17

19 februari

Säljes

Gåstavar

bra gåstavar 150 kr

tel.0706 380 162

18 februari

Skänkes

Tvättmaskin

Electrolux Gratis om du hämtar den.

17 februari

Säljes

Färglaserskrivare med scanner

använd sparsamt som hemmaskrivare. Kan scanna direkt till dator eller till usb minne. Kan även skriva ut trådlös från mobiltelefon. Gul toner är 78% kvar ,svart är 52 % kvar samt magenta och blå är 16-18 % kvar Nya originaltoner följer med. Pris 1.200:-

Tel nr :0739 067 530

16 februari

Säljes

Vinterdäck

4 st dubbfria vinterdäck, varav två som nya – har gått en månad i stadstrafik, två med mer än hälften kvar, sitter på fina Saab original alufälgar, och passar även till 5-bults Opel. Däckstorlek 195/65 R15. I Lidköping, pris 2500 kr.

Tel 0768 481919

15 februari

Säljes

Sminkbord

Äldre sminkbord med två djupa lådor på sidorna och en liten i mitten. Mått bord :H :66 cm ; B 88 cm ; D:40. Vikbar spegel sitter fast i bordet. Ingår även en pall. Mått spegel : H 57 cm ; B 76. Pris 750:-

Tel nr:0739 067 530

12 februari

Säljes

Skridskor

Bra skridskor herr storl 43 400 kr

0706380162

Säljes

Skidpaket

Turskidor med stålkant Madshus Multigrip Base. Längd: 195 cm Bindning: Rottefella automat

Pjäxor: Alpina strl. 42

Stavar 153 cm långa

Endast använt 2 gånger

Pris: 2.900 kronor

Tel. 076-779 19 01 / thomas.franzen(a)telia.com

11 februari

Säljes

Målning

Kattunge i gröngräset. 650:- Finns i Lidköping. Konstnär I Gustavzon.

Tel 0703 918492