Tore Sahlströms minnesbilder:

En frekvent exponerad Skaraprofil

Publicerad tisdag, 09 mars 2021, 14:09 av Tore Sahlström

Entreprenör, föreläsare, författare, debattör, programledare, förläggare, skivbolagsdirektör, politiker m.m. handlar dagens arkivrunda om. Mannen är

naturligtvis Skara-Bert Karlsson. Mannen som har satt Skara på kartan i många år.

Åtskilliga gånger har man ställt färden till Skara och Sommarland samt Köpstaden när, Karlsson hade något på gång. Kvällstidningarna ringde ofta med fotouppdrag att plåta Karlsson i något sammanhang.

Särskilt populär var han på 70 och 80 talet. Nu under senare tid har intresset för Karlsson svalnat en aning i media, men under hans karriär i början var Bert ett hett objekt i all media.

Hans bolag Mariann Grammofon AB bildades 1972. Skivbolaget som har haft med över 100 låtar i den svenska melodifestivalen och vunnit tretton gånger i

Sverige och två i Norge.

Jag minns väl Karlssons guldfester som han hade på 1980 talet. De hölls på hans nöjesställe som hette Willis Place.

Karlsson öppnade Skaras första riktiga disco i denna lokal som låg belägen en trappa ner i en fastighet på Skaraborgsgatan. Skara blev då staden dit nöjeslystna besökare lockades från hela Skaraborg.

Förutom Willis Place fanns Studio 7, Malibu och Stadt på nöjeskartan.

Under guldfesterna på Willis delades det ut guld och platina till många i Berts stora artistimperium. Jag hittade två bilder från Karlssons guldfester.

Lena Philipsson, Carola, Vikingarna, Kicki Danielsson, Janne “Lucas” Persson, Paul Paljett, samt Lidköpings gruppen Bröderna Djup är de artister som jag nu så här långt efter i tiden känner igen på bilderna.

Hittade även bild som är tagen på Sommarland när folkpartiledaren Bengt Westerberg blev guidad runt av Bert Karlsson.

Denna bild är tagen innan Bert gavs sig in i politiken och många kommer säkert ihåg när Westerberg reste sig från TV-soffan och, gick ut ur studion på valnatten när Bert och Ian Wachmeister äntrade valstudion.

Bild från Guldfesten 1987 med bland andra Kicki Danielsson,Vikingarna, Paul Paljett, Arja Saijomaa och Anna Book.



Bild från Guldfesten 1984 med bland andra Elisabeth Andréasson, Kicki

Danielsson, Janne “Lucas” Persson samt Bröderna Djup.



Lena Philipsson får en guldplatta skivbolagsdirektören Karlsson.



Bild från 1986 med en glad Bert Karlsson tillsammans med sin unga

artistadept Carola.



Bert Karlsson i sällskap med kompositören och textförfattaren Torgny

Söderberg som, framför ett sångnummer på guldfesten. (Bild i orginalstorlek – kan ej klickas)



Bengt Westerberg får en vänskaplig guidad tur på Sommarland av

Bert Karlsson.

Foto: Tore Sahlström. Flera bilder är klickbara till större format.