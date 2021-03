Hyran för Rotundan för privat fest en lördag; 8.000 kronor

Publicerad tisdag, 09 mars 2021, 11:48 av Björn Smitterberg

Denna vecka kommer Kultur- och Fritidsnämnden (KFN) att ta ställning till ett förslag för att hyra ut Rotundan i Folkets Park. Ett dygnspris har satts till 8.000 för helgdagar bl a.

Förslaget till uthyrning har uppkommit genom att Folkets Park sagt upp hyresavtalet. Sedan årsskiftet finns ingen hyresgäst utan kommunen har fått ta över. Något som nu hamnar hos två förvaltningar. Service som ska ta hand om fastighetsfrågor samt Kultur & Fritid som ska sköta uthyrningen.

Den närmaste tiden är det inga problem. På grund av coronasmittan är det hyresfritt att använda Rotundan. Men i alla uthyrningar ingår återställning och städning efter användningen. Rotundan kan användas av föreningslivet, enskilda personer eller företag. Här har allt möjligt arrangerats under årens lopp. Folkets Park ser dock att kostnaderna för lokalen är så hög att föreningen inte vill fortsätta.

Hela området är också med i den gryta där det ska kokas in ett stort badhus och på sikt möjligen ett hotell. Under 2019 hyrdes Rotundan ut 96 gånger, hälften till föreningsliv. Under 2020 har det varit coronastopp som ju gäller än.

Det förslag till prislista (dygnshyra) som finns till KFN:s möte på torsdag är:

Föreningsarrangemang: 2.ooo kronor vardagar och 4.000 kronor helgdagar.

Offentliga arrangemang med biljettförsäljning: 5.000 respektive 10.000 kronor.

Offentliga arrangemang utan biljettförsäljning: 3.000 respektive 6.000 kronor.

Privatafester: 4.000 kronor vardagar och 8.000 kronor för helgdagar.