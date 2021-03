Bostadspriserna i Lidköping rusar – ständiga rekordnoteringar

Publicerad lördag, 06 mars 2021, 11:49 av Björn Smitterberg

Priserna på villor och bostadsrätter i Lidköping rusar. På ett år har bostadsrätterna stigit med över 20 procent.

Det här visar Svensk Mäklarstatistik.

Medelpriset på bostadsrätter – 95 stycken – under december, januari och februari var 14.774 kronor per kvadratmeter och 1,108 miljoner per objekt. Ökningen de senaste tre månaderna var +14,6 procent.

221 villor har bytt ägare under de tolv månaderna fram till 28 februari. Prisutvecklingen på ett år var +21,5 procent.

Under december, januari och februari bytte 39 villor i kommunen ägare till ett medelpris av 3,133 miljoner kronor eller 24.318 kronor per kvadratmeter.