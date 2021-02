Isbrytare lämnade Vänern

Publicerad fredag, 26 februari 2021, 08:36 av Björn Smitterberg

Issituationen i Vänern har lättat de senaste dagarna även om det fortfarande finns is som oftast är tunn men på sina ställen upp till drygt 10 centimeter. På vissa delar driver flak omkring.

Isbrytaren ”Scandic” har lämnat Vänern för nya uppdrag medan ”Ale” finns i beredskap i Vänersborg om det skulle komma en ny köldknäpp.

Vänerns yta har sjunkit under den senaste veckan och var på fredagsmorgonen på nivån 44,54 meter. Det är fem centimeter under det normala för årstiden. Det är 46 centimeter över referensnivåerna på sjökort.

På torsdagen kom ”Tim” med last från Spanien till Lidköping. På söndag väntas ”Tuna” med last från Norge och på torsdag ”Alice” med last från Spanien.

Det kan nämnas att hamnen i Åmål får fartygsbesök, det är inte så ofta. Det är Thunrederiernas ”Eken” som ska angöra hamnen på måndag.