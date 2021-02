Idrott som kompenseras

Publicerad fredag, 26 februari 2021, 16:15 av Redaktionen

Under fredagen får 2000 idrottsföreningar besked om summan av kompensationsstöd för perioden oktober-december 2020. Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbats värst får mest stöd. Här finns en lista på föreningar i Lidköpingstrakten som får stöd.

130 miljoner kronor fördelas idag till 2000 idrottsföreningar och 31 förbund. Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 1 oktober till och med 31 december 2020. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Strax över 40 procent av det totala ansökta belopp har kunnat delas ut.

Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening. Stödet till föreningarna börjar betalas ut måndag den 1 mars och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd under vecka 9.

Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterat. Idrottsföreningarnas möjligheter att bedriva sin verksamhet som helhet är fortsatt mycket begränsade på grund av nuvarande smittläge.

– Även om det känns bra att vi nu kan kompensera idrottsföreningarna till en del för uteblivna intäkter under slutet av 2020 är jag orolig. Inga föreningar har kompenserats fullt ut under 2020 och pandemin pågår. Just nu har vi inga mer löften om ytterligare stöd från regeringen från 1 mars och framåt. Som företrädare för landets största folkrörelse är det anmärkningsvärt inte minst när det samtidigt förlängs stöd inom andra områden – men inte idrotten. Våra engagerade ledare runt om i Sverige måste kunna känna att deras insatser värderas högre och att de kan lita på att föreningen även framåt kommer att kompenseras för att klara att överleva, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Listan med stöd per idrottsförening och kommun för perioden 1 oktober till och med 31 december 2020 – klicka

Lag i västra Skaraborg som får stöd

BK Wik 4000 kr

Danskl Step And Go 61.000

HC Lidköping 69.000

Kinnekulle Badmintonklubb 3.000

Lidköpings AIK 7.000

Lidköpings FK 6.000

Lidköpings Kampsportför. 7.000

Lidköpings Konståkningsklubb 8.000

Lidköpings Ridklubb 25.000

Lidköpings Vintersportkl 45.000

Team Kinnekulle Hkp-Bowlingkl 10.000

Vara Hästsportkl 7.000

Vara SK 43.000

Arentorp/Helås 40.000

Bågskyttekl Grästorp 12.000

Levene/Skogslunds IF 7.000

Skara HF 13.000

Skara Ishockeykl 111.000

Skara Tenniskl 3.000