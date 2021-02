Hört på stan: Kulturen finns!

Publicerad fredag, 26 februari 2021, 14:28 av Björn Smitterberg

Det är de stängda verksamheternas vinter.

Men det finns undantag. Utomhus finns nämligen inga begränsningar så vi kan gå på gatorna och se kultur, vi kan se kultur på nätet.

Kulturarrangörerna är uppfinningsrika.

Under lördagen ”öppnar” Vänermuseet en utställning för oss som gillar att odla i våra trädgårdar, den hänger i de stora fönster som museet har. <<

Konsthallen är stängd – och för den som gillar konst är det ett lika stort bekymmer som att biblioteken stängs. Men utställningen som öppnar på lördagen finns på nätet, och uppdateras hela tiden på den hemsida som kulturen har på kommunens nya hemsida.

Biblioteken är öppna med service via internet och telefon, och utkörning som många kanske kommer att sakna efter pandemin. Så bra är nämligen denna service.

Svårt är det för idrotten. En del får idrotta, andra inte. Kommunen har stängt i stort sett helt för allmänheten. Åtminstone inomhus. Här behövs nya idéer.

Nu utlovas en särskild studie över smittspridning bland användare av ett föreningsdrivet gym som bl a finns representerat i Lidköping.

Lidköpingsnytt har inte – och kritiserats för det – lagt sig i debatten om förändringar på sjukhuset i Lidköping.

Det finns en orsak; Sjukvård är inget som enligt redaktören ska användas lokalpolitiskt.

Det ska diskuteras sjukvårdspolitiskt.

Det är utmärkt att vi har ett sjukhus i Lidköping – för att Lidköping behöver kompetensen rent allmänt och att det är nära för oss.

Men vi får inte glömma att sjukvårdens viktiga uppgift är att se till att så många människor som behöver hjälp får det med allra bästa möjligheter.

Om det sker förändringar nattetid till förmån för att det blir fler operationer dagtid är det en fördel?

Akuta operationer på nätterna kanske flyttas till annat sjukhus. Sjukvården blir alltmer specialiserad. Annars blir den fort gammalmodig.

Har redaktören fel eller rätt – det står fritt att kommentera eller skriva insändare och försöka påverka! Skriv kommentarer nedan: eller skicka din insändare till desk@lidkopingsnytt.nu (vi avsäger oss publicering av insändare som tidigare införts i medier).

En jämförelse kan göra med förändringarna som skett de senaste 50, 60 åren i skolorna – allt färre, allt större och med allt fler specialister.

Redaktören ser att en kollega nedlåter sig till att ta in artiklar som betalats av företag under artikelliknande förhållanden, lite försiktigt märkta med ”annons”.

Redaktören ser också att ett av kommunen helägt bolag ägnar sig åt att använda den här typen av information.

När Lidköpingsnytt för ett par veckor sedan ställde en enkel fråga till företagets chef kom inte ett enda svar.

Kanske vill de betala för att få just det egna svaret publicerat. Då är det lika bra att svaret uteblev. Det blir svårt att lita på det företagets uppgifter framöver.

Skrämmande framtidsutsikt.

Det betyder inte att vi har totalstopp för pressmeddelanden. De publiceras – men bara om redaktören bedömer att det finns ett intresse bland läsarna och att uppgifterna är verifierbara.

Minnesbilden: 2 maj 2018 kl 16,02.

Näringsministern m m Mikael Damberg möter Lidköpings näringsliv i Rådhuset. Han blir uppmärksammad på en tidigare makthavare i Lidköping och tittar på dess adelsvapen. Vem är /var mäktigast?



Minnesbild ur Lidköpingsnytts arkiv.

/God Helg