Lidköpingsnytt avbryter bevakningen av kommunfullmäktige

Publicerad måndag, 22 februari 2021, 20:43 av Björn Smitterberg

Kommunfullmäktiges i Lidköping möte i kväll är så fullt av tekniska bristfälligheter att det är omöjligt att referera. Via webben fungerar det stundtals, och nu har radiosändningen övergått till rockmusik.

Får det verkligen gå till så här?

Tack till de ledamöter som via SMS har uppdaterat redaktören. Det är förståeligt att tekniken kan vara besvärlig ibland – men det som hände i kväll är ovärdigt såväl åhörare som politiker. Dt är en demokratifråga att lösa de här problemen och att välja en leverantör av programvaror som åtminstone är tillgänglig för att omedelbart gripa in.