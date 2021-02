Vänern har sjunkit något, men fortfarande normalt

Publicerad fredag, 19 februari 2021, 08:54 av Björn Smitterberg

Vänerns yta ligger enligt dagens mätningar på 44,6 meter över nollpunkten och det är 1 centimeter under det normala. Tendensen senaste veckan har varit sjunkande yta.

Idag och de närmaste dagarna ligger ”Nina Bres” (last från Rotterdam) och ”Åland” (last från Rostock) i Lidköping.

I mitten av väckan väntas ”Tim” med last från Aviles i Spanien.