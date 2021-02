Privatannonserna – annonsera gratis

tvättmaskin, skrivare, sminkbord

Publicerad torsdag, 18 februari 2021, 09:20 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

18 februari

Skänkes

Tvättmaskin

Electrolux Gratis om du hämtar den.

Mobilnr 070 728 9094

17 februari

Säljes

Färglaserskrivare med scanner

använd sparsamt som hemmaskrivare. Kan scanna direkt till dator eller till usb minne. Kan även skriva ut trådlös från mobiltelefon. Gul toner är 78% kvar ,svart är 52 % kvar samt magenta och blå är 16-18 % kvar Nya originaltoner följer med. Pris 1.200:-

Tel nr :0739 067 530

16 februari

Säljes

Vinterdäck

4 st dubbfria vinterdäck, varav två som nya – har gått en månad i stadstrafik, två med mer än hälften kvar, sitter på fina Saab original alufälgar, och passar även till 5-bults Opel. Däckstorlek 195/65 R15. I Lidköping, pris 2500 kr.

Tel 0768 48191915 februari

Säljes

Sminkbord

Äldre sminkbord med två djupa lådor på sidorna och en liten i mitten. Mått bord :H :66 cm ; B 88 cm ; D:40. Vikbar spegel sitter fast i bordet. Ingår även en pall. Mått spegel : H 57 cm ; B 76. Pris 750:-

Tel nr:0739 067 530

12 februari

Säljes

Skridskor

Bra skridskor herr storl 43 400 kr

0706380162

Säljes

Skidpaket

Turskidor med stålkant Madshus Multigrip Base. Längd: 195 cm Bindning: Rottefella automat

Pjäxor: Alpina strl. 42

Stavar 153 cm långa

Endast använt 2 gånger

Pris: 2.900 kronor

Tel. 076-779 19 01 / thomas.franzen(a)telia.com

11 februari

Säljes

Målning

Kattunge i gröngräset. 650:- Finns i Lidköping. Konstnär I Gustavzon.

Tel 0703 918492

10 februari

Köpes

Skridskor



Söker skridskor till herr i storl 43-44.



Säljes

Matberedare

Lite använd 650 w 500:-

0705 923388

Säljes

Sommardäck

4st däck med fälgar till Audi Q 5. 235/60/18. Finns i Lidköping. Pris 6.000 kr

Tel 0707 883669

Säljes

Äldre byrå

vit säljes för 200kr

8 februari

Säljes

Pinnstolar

2 st. 150 kr för båda

Tel : 073-8277395

3 februari

Säljes

Skrivbord

vit mått: B120xD60xH74. Säljes för 200kr

Säljes

TV





Grundigs 22tums tv med väggfäste, Säljes för 200kr

Säljes

Skrivbordstol

svart o vit. Säljes för 50kr

27 januari

Säljes

Biltillbehör

Solskyddsrutor, bagagerumsmatta och skidhållare till Volvo V70 2000-2008 Pris 750,00 kronor.

26 januari

Säljes

Chiffonié

Välvårdad 650:-

Säljes

Skivstång

Med vikter 25 kg nypris 700:- Säljes för 500:-

25 januari

Säljes

Bokhylla

Bokhyllan Billy tre delar, två 80x28x202cm och en 60x28x202cm. Glasdörrar till båda 80-delarna, färg björk Pris: 800kr

0709-150937

Säljes

Tavla

Tavla 60*80 cm med ram av rotting. 150 kr.

Tele 070-355 66 99

Säljes

Matta

Stor matta 200*300 cm inga fläckar i begiea toner. 500 kr

Säljes

Blomtavla

Vacker Blomtavla 60*60 cm 150 kr.

070-355 66 99

24 januari

Säljes

bord

Mått 100 x 70 x 53 cm. 100 kr

Telefon 0708 158854

23 januari

Säljes

Matta

Säljes gammal äkta matta köpt på 50-talet. 1000 kr

22 januari

Säljes

Våffeljärn

2st våffeljärn & en elektrisk sladd, felfria & bra skick. 230kr st Finns i Lidköping

070-3394421 Har Swish