Åldringsbrottsling har förflyttat sig till Alingsås

Publicerad torsdag, 18 februari 2021

På onsdagskvällen berättade Lidköpingsnytt om en fräck bedragare som lurat av en person i Skara dess bankkort. Kanske är det sammabedragare som i dag varit verksam i Alingsås.

Polisen skriver:

Polis har under kvällen fått in anmälningar i två fall gällande bedrägeri, åldringsbrott. I båda fallen har målsägare, män 85 samt 95 år, fått besök av en man som uppgett sig komma från Telia. I det ena fallet har målsägare erbjudits att betala 200 kronor för en ny telefon, och i det andra har det uppgetts att målsägare betalat in för mycket pengar. I båda fallen har mannen fått med sig målsägarnas bankkort, varefter det saknas pengar på deras bankkonton. Två anmälningar gällande bedrägeri skrivs.