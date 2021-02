Vänern på normal nivå – isen breder ut sig

Publicerad fredag, 12 februari 2021, 10:19 av Redaktionen

Vänerns yta var på fredagsmorgonen 44,63 meter över nollpunkten. Det är i stort sett normalt för februari.

Kinneviken och Vänersborgsviken är nu i stort sett isbelagda. ”Scandica” assisterar sjöfarten, medan ”Ale” ligger tillgänglig i Vänersborg.

”Lurö” kom på fredagen till Lidköping och lossar last från Danmark.

”Rix Crystal” kommer med last från Rostock under söndagen.

”Helge” kommer med last från Norge till Lidköping på måndag

”Skagern” kommer på onsdag med last från England.

”Rix Spring” kommer på onsdag med last från Polen.