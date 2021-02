Alla Hjärtans dag!

Här finns plats för kärleksfulla hälsningar

Publicerad fredag, 12 februari 2021, 08:05 av Redaktionen

14 februari är Alla Hjärtans Dag.

Stor kram på alla hjärtans dag

Till mina barn Sofia ,Emma och Alexander Fors

Och barnbarnen Filip ,Moa och Leo

Önskar mamma/mormor Eva Karlevid

Stor kram till dig min sambo

Jobbiga tider nu – vi håller tummarna.

Dan Anderszon

Sonny, jag älskar dig mer och mer för varje dag som går. Du får mig att le varje dag.

Kram din Sofia

En varm och innerlig hälsning på Alla hjärtans dag till alla medlemmar i Lidköpingsbygdens släktforskar förening.

Styrelsen/ordf. Eva Jonsson

En varm Alla hjärtansdag hälsning till all personal och till de boende på Lugnet i Örslösa.

Glöm inte att ni är värdefulla.

Kramar från Eva Jonsson

Många varma kramar på alla hjärtans dag till våra underbara barnbarn Emilio och Lilja i Vinninga.

Tessan och Mikka får hälsningen – tack för att ni finns i våra liv.

Mormor/mamma Eva och Pelle