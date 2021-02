Ispropp stoppad helt vattenintaget – extrapumpning fungerar

Publicerad onsdag, 10 februari 2021, 10:10 av Björn Smitterberg

Lidköpings vattenintag från Vänern korkades helt igen av is under tisdagskvällen och det dröjde fram till natten innan situationen förbättrades. De extra pumpar med slangar ut i Vänern under isen fungerar dock, men uppmaningen att vara sparsam med vatten kvarstår. Det är låga nivåer i reservoarerna.

Detta enligt meddelande från VA-enheten på förmiddagen.