Alla Hjärtans dag!

Här finns plats för kärleksfulla hälsningar

Publicerad onsdag, 10 februari 2021, 08:05 av Redaktionen

14 februari är Alla Hjärtans Dag.

Här kan du helt gratis skicka hälsning till den du vill visa din kärlek.

Uppdatering sker kontinuerligt.



Skicka din hälsning via e-post till redaktion@lidkopingsnytt.nu. Införandet är gratis.

Använd enbart alfabetet.

Det går inte att skicka in via kommentarerna.

Glöm inte underteckna med namn.

Massa pussar och kramar till våra älskade barnbarn på alla hjärtans dag!!

Novalie, Molly, Wilmer och Holger Dahl

Från mormor Och morfar

Hjärtligt varma kramar till mina nära och kära, Johan, Olof och Ingrid.

Saknar er mycket, men svårt att träffas i ”Coronatider”.

Far och farfar Göran Bentzen