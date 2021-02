Nomineringar till Årets Sjöräddare 2020

Publicerad tisdag, 09 februari 2021, 12:51 av Redaktionen



Utmärkelsen Årets Sjöräddare är ett sätt att hylla frivilligheten, som har varit Sjöräddningssällskapets grundstomme ända sedan starten 1907.

Sjöräddningssällskapets 2.300 frivilliga sjöräddare har jour dygnet runt, året om. De ställer upp med sin tid för att alla som vistas utmed vår långa kust och i våra stora sjöar ska känna sig trygga. De frivilliga sjöräddarna medverkar i över 80 procent av all sjöräddning i Sverige. Helt utan statliga bidrag.

Nominerade sjöräddare för räddningsinsatser 2020 är:

Räddningsstation Grötvik

Svein Egil Husevik, Anders Lindvall, Madeleine Norryd, Magnus Rydberg,

Peter Enström och Stefan Westman för en insats på land den 13 augusti då en

fritidsdykare som fått hjärtstopp räddades till livet med HLR.

RS Kalmar, Bergkvara och Hasslö

Mats Kullberg, Tony Karlsson, Anders Östling, Jörgen Ringius, Sabina Ringius,

Andreas Svensson, Milton Wieslander, Johan Florén, Benjamin Petersen,

Henrie Petersen, Jonas Andersén, Anders Johansson och Kim Skogsmark som

alla deltog och samarbetade i en massiv sökinsats natten till den 12 april då

två fiskare försvunnit i Karlskrona skärgård.

RS Käringön och Smögen

Jimmy Svanberg och Malin Johansson för insatsen den 7 november då två

hummerfiskare hamnat i vattnet en blåsig dag utanför Smögen.

RS Skellefteå

Göte Andersson, Heléne Lundmark, Jan-Egil Hemfjäll, Leif Wikberg, Pontus

Berg, Andreas Stenlund och Fredrik Andersson som i en insats den 5 juli, i

hårt väder och i ett stort sökområde kunde hitta och rädda en svårt nedkyld

vindsurfare.

RS Uddevalla

Paul Johansson, Ludvig Johansson, Mats Gillberg och Stefan Rydin som vid en

insats den 5 juli i hård sjö lyckades få upp tre svårt medtagna personer ur

vattnet vid en hoppklippa på Mollön.

Dessutom delar Sjöräddningssällskapet ut hedersutmärkelser till följande personer för rådiga och livräddande insatser till sjöss:

Victor, 8 år, från Göteborg

var med sin familj på utflykt den 16 juni när båten gick på grund i hög hastighet. Då övriga ombord kastades i vattnet blev Victor ensam kvar ombord. Han lyckades på egen hand både stoppa motorn samt via

mobiltelefon larma Sjöräddningssällskapet i Hovås som rycker ut. Som sjöräddarna själva skriver om Victors insats: ”En stor eloge till barnet som agerat exemplariskt i en stressad situation. Det visar på vikten av att lära alla ombord, barn som vuxna, hur man ska agera när olyckan är framme.”

Simon Rydman från Kalmar

fick på eftermiddagen den 13 juni 2020 reda på att två personer hade fallit av från en vattenskoter och höll på att drunkna.

Han satte då på sin flytväst, sänkte ner sin egen vattenskoter och gav sig ut från sin brygga på Varvsholmen. Det blåste friskt och gick höga vågor. Han hittade den ena personen och lyckades få upp honom på sin skoter.

Med hjälp från personer i land kunde han även lokalisera den andre personen och få upp denne. De två nödställda var i dåligt skick och nära att drunkna. Först flera minuter senare kom Kustbevakningens båt 476 och kunde föra de två till väntande ambulans. Efter ytterligare några minuter anslöt Rescue Sonja Margith från Sjöräddningssällskapet. Båda befälhavarna har gjort bedömningen att de hade kommit för sent för att rädda de två, om det inte varit för Simon.

Conny Odhner och Anders Eriksson, frivilliga sjöräddare på räddningsstationen i Åmål,

tvingades den 26 september överge räddningsbåten Rescue Sune. Detta efter att i mycket hårt väder gått ut för ett medlemsuppdrag vid Gåsön i Vänern. Under de mycket besvärliga förhållanden som rådde fick räddningsbåten in en tamp i jetaggregatet och tappade styrförmåga. ”Med berått mod gav de sig ut i de tuffaste förhållanden och riskerade sina egna liv för att hjälpa en av Sjöräddningssällskapets medlemmar. Där och då hamnade i en situation som för de flesta människor hade varit ett enormt trauma. Med sin trygghet, kunskap och sitt lugn klarade de den mycket väl. Att de vågade fatta beslutet om att lämna sjöräddningsfartyget förtjänar all den respekt vi kan uppbringa, därför vill vi hedra dem med detta omnämnande”.