Förbereder en ny psalmbok

Publicerad tisdag, 09 februari 2021, 09:29 av Redaktionen

Svenska kyrkans nuvarande psalmbok, Den svenska psalmboken, togs i bruk den första advent 1986. Nu förbereds en revision av den – en process som kommer att ta tid. Som en första del i förberedelsearbetet har en förstudie gjorts, som har överlämnats till kyrkostyrelsens arbetsutskott. Förstudien ligger till grund för kyrkostyrelsens fortsatta arbete med att lägga en plan för hur revideringsarbetet ska gå till.

Kyrkans gemensamma sångbok, psalmboken, är en kombination av sångsamling, bönbok, andaktshjälp, lärobok och kulturdokument – och det sägs att den är Sveriges genom tiderna mest lästa bok. Svenska kyrkans nuvarande psalmbok togs i bruk den första advent 1986. Efter beslut i kyrkomötet dels 2016, dels 2018, förbereds nu en omarbetning av psalmboken, en process som kommer att ta flera, kanske många, år. Det innebär att man både ser över de psalmer redan som finns psalmboken, och letar nya psalmer att inkludera.

– Anledningen till att psalmboken behöver revideras är bland annat att språket och samhället förändras, och att en psalmbok ska innehålla psalmer från olika tider sida vid sida, säger Henrik Tobin, ordförande i arbetsgruppen Psalmboken – revision.

Två parallella spår

Förstudiegruppens huvudförslag innebär en revisionsprocess som består av två parallella spår:

Nya psalmer – med öppen inbjudan dels utifrån grundläggande kriterier, dels utifrån specifika behov.

Revision av Den svenska psalmboken 1986. Gruppen har också tänkt in möjligheten att testa digital användning av tänkbara nya psalmer under processens gång.

– Beroende på hur omfattande man väljer att de respektive spåren bör vara, bedömer vi att processen kan ta minst tre till tolv år, säger Henrik Tobin. I förstudien föreslår vi att antalet nya psalmer ska ligga på nivån ”liten”, och att revisionen ska ligga på nivån ”mellan”, det vill säga språkliga justeringar inklusive eventuella musikaliska konsekvensändringar, samt att lyfta in och lyfta ut psalmer.

Nu kommer arbetsgruppen bland annat att arbeta fram ett underlag till skrivelse, som ska behandlas av kyrkostyrelsen under våren. Skrivelsen kommer sedan att sändas av kyrkostyrelsen till höstens kyrkomöte för dialog kring inriktningen för psalmboksrevisionen.

Vänta med nya förslag

Svenska kyrkan har redan börjat få frågor och förslag från potentiella psalmförfattare, men ännu är det inte dags, betonar Henrik Tobin.

– Planen är att i maj 2021 öppna möjligheten att sända in nyskrivna psalmer till en digital brevlåda. Av bland annat upphovsrättsskäl kan det vara klokt att vänta tills den inbjudan kommer, säger Henrik Tobin och ger tips på vad man ska tänka på:

– En psalm ska överensstämma med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Psalmen ska också kunna sjungas av en grupp människor tillsammans, i första hand i gudstjänstsammanhang i Svenska kyrkans församlingar.