Bildfrågan 6: Vilket vatten?

Publicerad tisdag, 09 februari 2021, 08:15 av Björn Smitterberg

Vad heter den här dammen där det sprutar vatten?

Kan du komma på vad dammen på bilden heter – det är en sommarbild, så här års sprutar det inget?

Skicka ditt svar till desk@lidkopingsnytt.nu och glöm inte skriva förnamn och efternamn förutom ditt svar.

Bilden är tagen en sommardag för ett par år sedan.

OBS: Lidköpingsnytt har under måndagen försökt svara på felaktiga svar som skickats in via gmail, och det tycks inte fungera. Kontrollera att er adress stämmer – enklast genom att skicka ett test till er själva.

Måndagens bild

Rätta svar på måndagen från

Dennis Sunnercrantz

Elof Grimling

Anders Andersson

Bjarne Svantesson

Uno Grund

Anita Rydberg

Ewa Wernersson

Owe Ericson

Tage Westerlund

Jan Branell

Tisdagens bild

Rätta svar på tisdagen från

Birgitta och Sven-Inge Karlsson

Lena och Lars Paulsson

Kenneth Ljungqvist

Kerstin Lidberg

Ann-Marie Persson

Felix Bylerius

Berit Klarén Bustad

Hardy Sköld