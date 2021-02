Det BLIR ett Vinterkalas i år

Publicerad måndag, 08 februari 2021, 11:26 av Redaktionen

Det blir ett Vinterkalas i år – några dagar med kultur. Det har de senaste åren varit en rad olika framträdanden under Vinterkalaset. I år blir det förinspelade inslag som sänds via internet på lite olika sätt, och det börjar i mitten av veckan.

Förra året fick nästan alla kulturarrangemang ställas in – men nu har kommunens ”kulturarbetare” jobbat fram ett program med olika spännande inslag att se.

Klicka till Vinterkalasets program

Här är programmet lite översiktligt:

Vinterkalaset 2021 Digitalt Program

En stämningsfull vinterkonsert med Artisten Gaeya och multimusikern Anders Rane

De grästorpsbördiga musikerna är aktuella med EP:n ”Awakening” som släpptes i januari 2021. De har tidigare underhållit vid Gaeya Tipi Tour i samband med Nossan ljusfestival och fått uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. På Vinterkalaset kan du ta del av deras akustiska program med ett innehåll av både egenskriven musik och tolkningar av folkkära örhängen.

Art talk med konstnären Jonas Liveröd.

Under sin utställning Sminka grisen på Lidköpings konsthall så har konstnären Jonas Liveröd byggt en tillfällig TV-studio i konsthallen. Jonas Liveröd kallar sitt Vinterkalasavsnitt av sin youtubeshow och utställning Sminka Grisen för The Fashion show! Här presenterar han en brokig föreläsning om plagg, stil och mode som influens på hans arbete. Vi möter ämnen som stickande fängelseinterner i Brasilien, kostymer gjorda i näver, Henri Matisses måleriska prästkåpor, stekta ägg som militärcamouflage, iranskt herdemode, Ronald Reagans mjukisbyxor och 4000 år gamla peruker.

Arr: Lidköpings konstförening.

Skabrösa skrönor och ordinära oväsentligheter med Bröderna Abrahamsson

Den nya boken ”Skabrösa skrönor och ordinära oväsentligheter” presenteras av bröderna Abrahamsson: ordsnajsare Niclas och skissnördig Tony. ”Aldrig har så många ord betytt så lite för så få” Winstlån Körtill.

Kalle Lind, aktuell med biografin ”Hasse Alfredson – En sån där farbror som ritar och berättar”.

Kalle Lind, känd från radio, tv och podden Snedtänkt, där han granskat stort, smått och jättelitet i den svenska underhållningens historia. Nu tar han sig an en av de allra största och skildrar Hasse Alfredsons resa från barndomen i Helsingborg, via spexande i Lund, anställning på Radiotjänst till samarbetet med Tage och skapandet av AB Svenska Ord. Genom revyer, filmer, böcker, upptåg och allehanda muntrationer som kom att inreda folkhemmet med färg och humor.

Men här tecknas också en annan bild, den av en man som inte alltid litade på sin egen förmåga att vara enastående underhållande. En som aldrig blev nostalgisk över sina egna bedrifter, men väl över de människor han förlorat.”

”Spikentösera” med Linda och Veronica Berling

För denna föreläsning behövs anmälan till: camilla.boring@studieframjandet.se. Digitalt författarbesök från Spiken på Vinterkalaset i Lidköping!

Den 11 februari hälsar Spikentösera Linda och Veronica Berling på och berättar om och läser ur sin senaste bok ”Från Majtös till Spikentös”, samt ur sina tidigare böcker ”Där vägen slutar” och ”Där vägen börjar”, där de samlat berättelser om Spikenborna. Skönlitteratur med grund i verkliga Kållandsöhändelser!

Programmet sker via Zoom och kräver föranmälan till studiefrämjandet. För att vara med och lyssna behöver du en dator med högtalare/headset/hörlurar eller en mobiltelefon med appen Zoom installerad. anmäler dig gratis som deltagare genom att maila camilla.boring@studieframjandet.se

Sonia Henie – den första isprinsessan

Välkommen att ta del av en fängslande och intressant föreläsning, som sänds live via teams.

Norska Sonja Henie var isprinsessan som från 1920-talets mitt både dominerade och moderniserade sin sport. Hon införde de vita skridskorna för att man lättare skulle se vad benen gjorde, och hon kortade av samma anledning av kjollängden ordentligt. De nya teknikerna hon införde, med grunden i danskoreografi, krävde det. Resultatet blev tio VM-guld och tre OS-guld, mer än någon annan. Men Sonja var inte fläckfri. Att hon med höjd arm hälsat Adolf Hitler vid OS-tävlingarna 1936 kastade en lång skugga över den nya karriär som Hollywoodskådis och showartist hon sedan försökte sjösätta.

Föreläsare är Nils Hjort, frilansare med inriktning på historia. Det senaste året har skrivandet varvats med den egna podden ”Idag i historien”. Favoritområdet är tiden efter år 1850, och den får gärna berättas genom en biografi som berör. Föreläsningen är kostnadsfri! Anmäl dig genom att mejla charlotte.kristensson@medborgarskolan.se. I samband med detta får du också inloggningsuppgifter som gör att du kan ta del av föreläsningen.

Lena från Biblioteket ger barnbokstips.

Lena tipsar om barnböcker som hon presenterar i tre olika kort filmer. Hon blandar vilt mellan miljö, fantasy och skräck för både de yngre och äldre barnen.

Vänermuseet

”Stina får besök till kaffet” i museilägenheten Ajax. Vi får också en hälsning från Vänermuseets ”Gäddan Hedda”.

Symbolisk Prideparad

Under 2020 genomförde Lidköping Pride tillsammans med Ung i Lidköping och Folkets Hus en alternativ Prideparad. Den visar 308 händer, som en symbol över hur många som hade deltagit om det gått att genomföra en riktig Prideparad. Du kan se denna utställning i Bibliotekets fönster under hela Vinterkalset.

De la Gardiegymnasiets musikelever

Bidrar till årets Vinterkalas med musik från sina kurser, ensemble, körsång och individuella instrumentlektioner.

Bl a:

– Matilda Skarin ”Isn’t she lovely”

– Treornas kör ”Tears in heaven”

– Ludwig Jungslätt ”I don’t trust myself”

– Hilda Broman ”Still Feel”, Shake it out