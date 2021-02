Alla Hjärtans dag!

Här finns plats för kärleksfulla hälsningar

Publicerad söndag, 07 februari 2021, 09:05 av Redaktionen

14 februari är Alla Hjärtans Dag.

Här kan du helt gratis skicka hälsning till den du vill visa din kärlek.

Uppdatering sker kontinuerligt.



Skicka din hälsning via e-post till redaktion@lidkopingsnytt.nu. Införandet är gratis.

Använd enbart alfabetet.

Det går inte att skicka in via kommenterna.

Glöm inte underteckna.