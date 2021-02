Alltmer is på Vänern

Publicerad fredag, 05 februari 2021, 10:37 av Redaktionen

Isen breder ut sig och finns inte minst på Kinneviken och längs Lidköpings och Götenes stränder. Isbrytarna är redo.

Fartyg som väntas till Lidköping är:

”Cemi” som väntas med last från Rouen i Frankrike i dag

”Rix Spring” som väntas med last från Västerås på måndag

”Lurö” som väntas med last från Enstedsverkets hamn i Danmark på torsdag.

Vattenståndet i Vänern var på fredagsmorgonen 44,67 meter, vilket är över det normala för januari.

Foto: Tore Sahlström