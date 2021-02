Tore Sahlström: En februari promenad i ett vintrigt Lidköping.

Publicerad tisdag, 02 februari 2021, 18:35 av Tore Sahlström

Så kom vintern med snö och is även till Lidköping denna andra februari.

Jag tog en promenad på tisdagsförmiddagen och, det första jag såg var isbrytaren Scandica från Norrköping som bröt is in i farleden till Lidköpings hamn. När kaptenen på kommandobryggan fick se mig längst ute vid fyren signalerade och vinkade han glatt till mig. Scandicafartyget används mest för farledsarbete men får även rycka in som isbrytare vid kalla vintrar.

Ute vid Sandbäcken hade några klasser från Broholmsskolan livräddning ute på isen. Efteråt intogs medhavd förtäring vid det det frusna badet.

Här följer lite bilder från min promenad.