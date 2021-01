Vänern över det normala

Publicerad fredag, 29 januari 2021, 08:56 av Björn Smitterberg

Vänerns yta var på fredagens morgon på nivån 44,69. Det är 4 centimeter över det normala, och 59 centimeter över referensytan.

Till Lidköpings hamn väntas:

”Wilson Brest” – komredan på torsdagen men del-lossar i dag last från Italien.

”Åland” väntgas under lördagen med last från Rostock.

”Lurö” kommer på söndag med last från Norge.

”Wilson Mosel” kommer på tisdag med last från Holland.

”Newton” kommer på tisdag med lasts från tyska hamnar.

Till Hönsäter väntas under lördagen

”Wilson Brest” för att slutlossa last från Italien.