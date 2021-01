Götene får ny präst

Publicerad tisdag, 26 januari 2021, 15:26 av Redaktionen

På söndag vigs en person till präst och en präst mottages i Skara domkyrka under ledning av biskop Åke Bonnier.

Det finns möjlighet att följa vignings- och mottagningsmässan digitalt på webben.

I vanliga fall brukar domkyrkan vara fullsatt vid sådana här tillfällen, men på grund av den pågående pandemin kommer endast ett fåtal inbjudna närvara på plats i domkyrkan. Däremot kommer vignings- och mottagningsmässan att direktsändas på webben via Skara domkyrkas youtubekanal. Information om sändningen finns på Skara stifts webbplats, www.svenskakyrkan.se/skarastift.

På webbplatsen finns även en agenda att ladda ner.

De nya prästerna arbetar sitt första år i en församling eller pastorat som de tilldelats av stiftet. Under detta år får de också extra handledning.

Anna Sunnergren, född 1977, är sedan tidigare ordinerad i Svenska Missionskyrkan. Senast kommer hon från en tjänst i Equmeniakyrkan i Hjo. Anna har efter komplettering ansökt om att få avlägga prästlöften inför domkapitlet vilket sker fredagen den 29 januari. Anna bor idag i Hjo tillsammans med deras två barn och hennes man Anders. Hon gör sitt pastorsadjunktsår i Tidaholms pastorat.

Susanna Venetvaara, född 1976, är uppväxt Skövde men bor sedan många år i Skara. Hon är utbildad sjuksköterska och har jobbat många år inom vården. Susanna fann som ung sin väg in i kyrkan via musiken och musik är fortfarande ett av de stora intressena. Under studietiden har Susanna under en kortare tid jobbat i Götene pastorat och det är också där hon fått sin första placering som pastorsadjunkt.

-Att mitt under den otroligt gråa tillvaro som corona ger få fira (en coronasäker) festgudstjänst är både fantastiskt roligt och ger hopp. Hopp för en ljusare vardag och en ljus framtid för vår kyrka, säger stiftsadjunkt Anders Mulec.