Stöd för företag om det blir nedstängning

Publicerad måndag, 18 januari 2021, 18:58 av Redaktionen

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det nya nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som det så kallade omställningsstödet där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till. Det nya stödet är dock mer generöst.

Genom stödet ska företag som har tappat all sin omsättning under en period på grund av nedstängningen kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.

Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och tappat minst 30 procent av omsättningen.

Nedstängningsstödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen vilket kan medföra justeringar i utformningen. Ikraftträdandet är därmed möjligt tidigast i början av april, men tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet kan betalas ut kort därefter.

Den offentligfinansiella effekten av stödet beror i slutändan på vilka eventuella beslut om nedstängning som fattas.

För att snabbt kunna administrera och betala ut nedstängningsstödet och omställningsstödet kommer Skatteverket även att få ett extra anslag på 120 miljoner kronor för administrativa kostnader.