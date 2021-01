Debatt: Småstadens kärnor vinnare i pandemin

Publicerad måndag, 18 januari 2021, 11:39 av Insändare

Småstädernas stadskärnor har tappat 8 procent av sin handel. Riksgenomsnittet är 22 procent vilket tas till intäkt för att stadskärnorna står emot pandemin bättre än externa handelsområden. Det skriver representanter för Fastighetsägarna i en debattartikel och uppmanar till ett lyft av småstädernas kärnor.

Småstadens styrkor – framtidens stadskärnor

I spåren av pandemin prövas alla. Den myllrande småstaden är från detta inget undantag. ”Local is the new black” är ett uttryck som nu fler och fler städer i varierande storlek använder sig av men de som har mest att vinna på att tänka lokalt är i våra ögon småstaden. Man kan kosta på sig att vara snabbfotad och kan lättare ställa om men även se nya möjligheter efter pandemin.

Det lokala, personliga och unika som finns i stadskärnans identitet är det som lockar besökaren i jämförelse med externa handelsområden och köpcentrum. Vårt ökade intresse för hållbarhet och förändrade levnadsmönster under pandemi ger en unik möjlighet för fler att tänka om och se vikten av att stötta sin stadskärna.

Prognosen Cityindex för första halvåret av 2020 visar på spår av denna fördel för småstadens stadskärnor som endast tappar 8% av omsättningen jämfört med totala tappet för riket som ligger på minus 22%.

Det lokala, personliga och unika är på frammarsch, oavsett om det handlar om produktens ursprung eller den genuina upplevelsen platsen möjliggör. Lägg till detta möjligheten att dela med sig av sig själv och de saker man upplever så förstår man att upplevelsen i sig är ett mål. Upplevelser innefattar allt från stora speciella och unika upplevelser till dom i mindre skala, båda är viktiga och båda behövs. Ett större intresse för det lokala går också hand i hand med ett ökat engagemang för hållbarhet och miljöfrågor. Det lokala kan här bidra till det unika och i sig skapa helt nya vägar för staden att utvecklas åt.

Under 2000- talets början har trenden varit motsatt då kedjor av olika slag fått en större plats i stadsrummet. Många av dessa kedjor har fördelar mot mindre aktörer i form av investeringskapital och stordriftsfördelar. Detta samtidigt som de har svårare att möta konsumenternas diversifierade efterfrågan, strävan efter något unikt och att kunna köpa något mer än bara en produkt. Det kommersiella utbudet i staden behöver kunna möta den unika efterfrågan på just den aktuella platsen. Båda är viktiga och båda behövs.

De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, som upplevs personligt och unikt samt möter de lokala konsumenternas efterfrågan har goda förutsättningar att lyckas. Pandemin vi är mitt inne i bidrar till att stärka den trenden då många har undvikit stora externa kommersiella platser och spenderat mer tid på hemmaplan nära bostaden och därmed i högre grad sökt sig till lokala pärlor i närområdet.

Låt oss i Skaraborg dra nytta av detta och tillsammans hjälpas åt att lyfta våra stadskärnor till att bli en upplevelse för alla att vistas i!

Alma Ohlin , Ansvarig Näringspolitik Fastighetsägarna Skaraborg

Fredrik Johansson Kretsordförande Fastighetsägarna Skaraborg

David Larsson Vice kretsordförande Fastighetsägarna Skaraborg