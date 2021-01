Silver stals vid inbrott

Publicerad fredag, 15 januari 2021, 21:08 av Björn Smitterberg

Under kvällen upptäcktes ett inbrott i en bostad på smörblommevägen i Grästorp. Silversaker har vid en första kontroll stulits.

Tjuven har brutit upp en altandörr och tagit sig in. Inbrottet har skett under dagen och upptäcktes när ägaren kom hem vid 19-tiden. Polisen satte inledningvis in en hund i spårningsarbetet och dete gick bra i början, men på en parkeringsplats tappades spåret.

Tidigare i dag inträffade en krock på halkans konto på en väg i Vedum. Ingen person skadades, men en av bilarna stod så till att den hindrade körning på vägen och därför blev det omdirigering av trafik.

En 31-årig kvinna stoppades i eftermiddag på Rörstrandsleden, misstänkt för rattfylleri.