Normalt vattenstånd

Publicerad fredag, 15 januari 2021, 09:13 av Redaktionen

Vänerns yta ligger på normal nivå jämfört med medeltalet för januari. På fredagsmorgonen var nivån 44,68 meter vilket är 4 över det normala.

I Lidköpings hamn lossar i dag ”Seeland” sin last från Rostock, och ”Mittelplate” sin last från Aviles i Spanien. Under lördagen kommer ”Ingeborg Pilot” med last från Swinoujscie i Polen.