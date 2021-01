Debatt: Snart blir det lättare bygga strandnära

Publicerad tisdag, 12 januari 2021, 10:51 av Insändare

Nya regler för strandskydd ger, enligt centern, nya möjligheter för landsbygdens utveckling. Det skriver bl a Frida Nilsson, kommunalråd i Lidköping, och Susanne Andersson, kommunalråd i Götene, i en insänd artikel.

Snart kan det bli lättare att bygga strandnära

Centerpartiet vill att hela Sverige ska kunna växa och utvecklas. Idag ser vi hur ett stelbent strandskydd sätter käppar i hjulen för människor som vill bygga sitt hus nära ett vattendrag, landsbygdsföretag som vill utveckla sin verksamhet och kommuner som vill stärka sin attraktivitet. Centerpartiet har länge drivit på för ett strandskydd som tar hänsyn till att tillgången till stränder skiljer sig åt inom Sverige. Vi drev därför på för ett förändrat strandskydd som en del av Januariavtalet, och nu kommer nästa steg.

Nyligen presenterades utredningen om ett förändrat strandskydd, vars utgångspunkt är att tillgången och exploateringstrycket på sjöar, vattendrag och stränder varierar inom landet och att det ska återspeglas i lagstiftningen. Glädjande nog har många av utredningens förslag goda chanser att skapa ökad flexibilitet och större möjligheter för utveckling och service på landsbygden. Två viktiga förslag är att strandskyddet ska tas bort runt mindre sjöar och vattendrag samt att strandskyddet ska tas bort runt våtmarker och dammar som har anlagts efter 1975. Det blir ett steg i helt rätt riktning eftersom många lantbrukare dragit sig för att anlägga en våtmark på grund av att det kan begränsa deras möjligheter att utveckla sin näringsverksamhet. På så sätt kommer man nu kunna bidra mera till lokal artrikedom och till att förebygga övergödning.

Kommuner ska dessutom få möjlighet att peka ut så kallade ”landsbygdsområden” där strandskyddet helt eller delvis ska kunna upphävas. Till skillnad mot dagens system ska dessa kunna vara hur stora som helst och ligga var som helst i landet så länge de finns i ett område med god tillgång på obebyggd mark, där det inte redan är hög byggefterfrågan och där det inte finns särskilt viktiga värden för natur eller friluftsliv. Ett hinder för kommuners tillväxt har tidigare varit svårigheter att finansiera byggande på grund av låga fastighetsvärden. Nu kan den utvecklingen vändas.

För oss i Centerpartiet är detta glädjande nyheter. En av grundpelarna i vårt parti är att alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man bor i Sverige. Med ett förändrat strandskydd stärker vi möjligheterna att kunna skapa jobb och tillväxt i hela landet. Under året som kommer skall förslagen förhandlas inför att ett lagförslag tas fram. Centerpartiet kommer arbeta hårt för att ett flexibelt och rättvist strandskyddsregelverk kommer på plats som på riktigt stärker attraktionskraften och utvecklingspotentialen för landsbygden.

Kristina Yngwe, Landsbygdspolitisk talesperson (C) och ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Ola Johansson, Bostadspolitisk talesperson (C) och ledamot i Civilutskottet

Susanne Andersson, Kommunstyrelsens ordförande, Götene (C)

Frida Nilsson, Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, Lidköping (C)