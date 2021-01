I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad söndag, 10 januari 2021, 06:25 av Redaktionen

I år är ingenting sig likt, gudstjänsterna i advent, jul och nyår följer inte samma mönster och verksamheterna skiljer sig mellan olika församlingar. Klicka in här och se när du ändå kan få komma till en kyrka en stund. Då har du även möjlighet att träffa personal för samtal.

Bidra gärna med evenemang. Nya uppdateringar läggs oftast in onsdagar på eftermiddagen.

Meddelanden till Lidköpingsnytt: redaktion@lidkopingsnytt.nu

Lidköpings församling

Klicka på blåmarkerad rubrik ovan för ytterligare info om verksamheter.

Söndag 10 januari

S:t Nicolai kyrka: 11-13,30 Öppen kyrka. Musik. Ljuständning och bön.

Måndag 11 januari

S:t Nicolai kyrka: 10-13 Öppen kyrka, 10 promenad, 11 musik.

Maria kyrka: 14 Promenad

Tisdag 12 januari

S:t Nicolai kyrka: 10-13 Öppen kyrka, 14 promenad, 11 musik.

Onsdag 13 januari

S:t Nicolai kyrka: 10-13 Öppen kyrka, 11 musik.

S:t Sigfrids kyrka: 14 Promenad

S:ta Maria kyrka: 15 promenad

Torsdag 14 januari

S:t Nicolai kyrka: 10-13 Öppen kyrka, 11 musik.

Fredag 15 januari

S:t Nicolai kyrka: 10-13 Öppen kyrka, 11 musik.

S:t Sigfrids kyrka: 13 Promenad

Lördag 16 januari

S:t Nicolai kyrka: 10-13 Öppen kyrka, 11 musik.

Söndag

S:t Nicolai kyrka: 11 ljuständning, bön och musik

Torsdag 11 februari

Biskopen i Linköpings stift Martin Modéus kommer till Lidköping och föreläser utifrån sin senaste bok ”Att finna bönen som redan finns”. Gratisbiljett på kansliet från och med 4/2. Begränsat antal platser. Föreläsningen sänds på nätet – kontakta lidkoping.pastorat@svenskakyrkan.se för att få länkadress.

Södra Kållands pastorat Klicka till hemsida



Råda kyrka .

Söndag 10 januari

Råda kyrka 10 Mässa, Anna-Karin Widnersson.

Söne kyrka 10 Gudstjänst, Martin Ånestrand.

Järpås kyrka 18 Gudstjänst, Anna-Karin Widnersson.

Väla kyrka 18 Mässa, Martin Ånestrand.

(Max 8 personer samtidigt)

Öppna kyrkor 11-15 januari för enskild andakt, bön och ljuständning.

Det finns olika aktiviteter såsom tipspromenader, fika, vandringar, utställningar och pyssel för barnen. Kyrkorna är tidvis bemannade då en andakt hålls.

Järpås kyrka öppen må-fre ca kl.9-15 och to 17-19. Bemannad må-ons och fre kl. 10-12 (andakt kl.10) samt to kl.17-19 (andakt kl.18).

Råda kyrka öppen må-fre ca kl. 9-15 och to 17-19. Bemannad må-ons och fre kl. 12-14 (andakt kl.12) samt to kl. 17-19 (andakt kl.18).

Tuns kyrka öppen må-fre ca kl. 9-15, bemannad kl. 10-12 (andakt kl. 10).

Örslösa kyrka öppen må-fre ca kl. 9-15 och on kl. 17-19. Bemannad on kl.17-19 (andakt kl.18).

För mer och uppdaterad information se hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodrakalland.

Sävare församling/pastorat

Klicka på blåmarkerad rubrik ovan för ytterligare info om verksamheter.



Lindärva kyrka

Måndag 11 januari

Norra Härene kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Majåkerskyrkan: 10-12 Öppen kyrka

Hasslösa kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Sävare kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Tisdag 12 januari

Sävare kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Hasslösa kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Majåkerskyrkan: 10-15 Öppen kyrka

Norra Härene kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Onsdag 13 januri

Norra Härene: 10-15 Öppen kyrka

Hasslösa kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Majåkerskyrkan: 10-15 Öppen kyrka

Sävare kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Torsdag 14 januari

Norra Härene kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Hasslösa kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Sävare kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Majåkerskyrkan: 10-15 Öppen kyrka

Fredag 15 januari

Sävare kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Norra Härene kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Majåkerskyrkan: 10-15 Öppen kyrka

Hasslösa kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Måndag 18 januari

Norra Härene kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Sävare kyrka : 10-15 Öppen kyrka

Majåkerskyrkan: 10-15 Öppen kyrka

Hasslösa kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Tisdag 19 januari

Norra Härene kyrka: : 10-15 Öppen kyrka

Majåkerskyrkan: 10-15 Öppen kyrka

Hasslösa kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Sävare kyrka: 10-15 Öppen kyrka

Sunnersbergs församling

Klicka på blåmarkerad rubrik ovan för ytterligare info om verksamheter.

Här hittar du varje vecka också en andaktsfilm med söndagens tema.



Kyrkans gård Lockörn

Söndag 10 januari

Kyrkans gård Lockörn: 10 och 11 Kort mässa, begränsat antal deltagare. Burén.

Otterstads kyrka: 18 Kvällsgudstjänst, begränsat antal deltagare. Burén.

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20

– .

–

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping

–

– – – –

____________________________

Lidköpingsnytt – www.lidkopingsnytt.nu – epost