Publicerad fredag, 08 januari 2021

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

8 januari

Säljes

Vinterdäck

4 st dubbfria vinterdäck, varav två som nya – har gått en månad i stadstrafik, två med mer än hälften kvar, sitter på fina Saab original alufälgar, och passar även till 5 – bults Opel. Däckstorlek 195/65 R15. I Lidköping, pris 2500 kr.

Tel 0768 481919

Säljes

Soffbord

Välvårdat soffbord i ekfaner, 120 x 70 cm. Pris: 300 kronor. Kontant/Swish. Hämtas i Lundsbrunn.

monicaholm.lbn@gmail.com eller 070 3660399

Säljes

Väska

Skinnväska ”Don ó Donna”. Nypris 995:- Nu 450:-, Finns i Lidköping.

Tel 070 3918492

7 januari

Säljes

Fåtölj

200 kr. Kontant/Swish. Hämtas i Lidköping

britt_marie_p@yahoo.se

Säljes

Skrivbord

furu 500:-

tor.lun@telia.com Tel: 0706225238

Säljes

Kontorsstol

200 kr. Kontant/swish. Hämtas i Lidköping

britt_marie_p@yahoo,se

5 januari

Säljes

Villastängsel

Beg. ”Gunnebostängsel” inkl. över- och undertråd enl. bild. Höjd 80 cm.

Rulle 1 22 meter, Rulle 2 13 meter, Rulle 3 10 meter

Säljes till högstbjudande. Kom med bud.

Tel. 070-8634736

4 januari

Säljes

Målning

Oljemålning på dul. ”Vinterskrud” 400:-. Finns i Lidköping. Konstnär I Gutsavzon.

Tel 070 6704952

29 december

Säljes

Bordslampa

Liten lampa på fot, vit skärm i tyg. 90 kr. Finns i Lidköping.

Tel 070 6704952

22 december

Säljes

Hårfön

OBH Nordica. 2 värmelägen, 1 för kalluft. 120:-. Finns i Lidköping

Tel 070 6704952

21 december

Säljes

Jugendlampa

En fin “Jugendlampa”, diameter 30 cm och hänger ner 80 cm från tak. 300:-

070-5975885

Säljes

Damkappa

”Isolde” med kapuschong. Stl 48, oanvänd, prislapp sitter kvar. Nypris 998:–, säljes för 500:-

070-5850217

Säljes

Klöspelare

Ny – aldrig använd. 300 kr. Finns i Lidköping.

Tel 070 6704952

19 december

Säljes

Dator

Acer Chromebook F13. 15.5 mm tjocklek. FHD-skärm. USB-C. Batteri för 12 timmars användning. 2000:-

ani.he42(a)gmail.com eller tel 0707 675707

16 december

Säljes

bord

Rullbart avlastningsbord hemma eller kontoret. 100x100x62 felfritt. Pris 250:-

tel: 0734 432099

14 december

Säljes

Hårdvaxolja

1 liter, obruten burk, butikspriset cirka 500kr,mitt pris250kr.

Finns i Lidköping.

Har swish E-post: w.lars(a)hotmail.se

13 december

Säljes

Router

TP-link Archer MR 600 4G-router med modem AC 1200. Köpt juli i år. Nypris 1390:-. Nu 700:-.

Mobil: 0702280247.