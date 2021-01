VG-regionen vill att högstadieeleverna stannar hemma

Publicerad torsdag, 07 januari 2021, 14:32 av Björn Smitterberg

Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland har fortsatt under jul- och nyårshelgerna och läget är ansträngt både inom vården och i samhället i övrigt.

Under veckorna före jul såg Smittskydd Västra Götaland en markant ökning av antalet fall i de åldrar som går på grundskolans högstadium. Antalet fall i dessa åldrar har nu minskat under jullovsveckorna.

– Vi befarar en ytterligare smittspridning när många nu återvänder till sina arbetsplatser och då skolorna öppnar på nytt efter jullovet. Vi rekommenderar därför liksom tidigare, att alla som kan arbetar hemifrån. Dessutom anser vi att en rekommendation om att regionens högstadier, där detta är möjligt, skulle övergå till distansundervisning till och med 24 januari vore en viktig åtgärd för att minska resandet och kontakter och därmed smittspridningstrycket i samhället, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Smittskydd Västra Götaland saknar befogenhet att själva ge denna generella rekommendation varför man under tisdagen tillsammans med Smittskydd Skåne lyfte frågan till Folkhälsomyndigheten.

Regeringen har i dag fattat beslut som gör det möjligt att – när andra möjligheter prövats – införa distansundervisning i högstadierna. Smittspridningen i högstadieåldrarna är stor just nu. Smittspridningen drabbar även lärare och har väckt oro.

Fram till kl. 14 hade totalt 79.771 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 1.628 fall sedan den 5 december.

På Skaraborgs sjukhus har antalet inneliggande med covid-19 minskat något, men uppgifterna gäller gårdagen – inte i dag.