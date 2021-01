Bandy: Elitsäsongen förlängs – finaler flyttas

Publicerad tisdag, 05 januari 2021, 10:19 av Redaktionen

Både damernas och herrarnas säsonger förlängs genom att finalerna flyttas fram en vecka. Ny finaldag är lördag 27 mars.

Bandysäsongen har påverkats hårt av den rådande pandemin med ett flertal uppskjutna matcher som följd.

– Att vara flexibel är ett måste i dessa speciella och utmanande tider. Därför har vi tagit beslutet att i första hand förlänga säsongen i en vecka, säger Jesper Kärrbrink, vice ordförande i Svenska Bandyförbundet.

– Bandyförbundets Covid-grupp har löpande kontakt med våra föreningar gällande sjukdomsfall och smittorisk. Seriestarten blev senarelagd och flera matcher har skjutits upp under vintern. Det är därför nödvändigt att förlänga säsongen och därmed skapa ett luftigare spelschema för både damer och herrar. Vi hoppas att detta initiativ räcker, men vi följer tillsammans med förbundet utvecklingen noga och har beredskap för ytterligare förseningar, säger Per Selin, ligachef för Elitserien dam och herr.Bandyn har hela vintern haft förhoppningen att kunna spela inför publik under säsongens slutfas.

– Vi måste tyvärr anta att publiken uteblir resten av säsongen. Det gör dock matchflyttar enklare att genomföra, en fråga som normalt sätt är väldigt komplex, menar Per Selin.