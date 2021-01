Stigande vattenstånd i Vänern

Publicerad fredag, 01 januari 2021, 14:06 av Redaktionen

Vattenståndet i Vänern var på nyårsdagens morgon 44,61 meter vilket är 3 centimeter under det normala för januari. Vattenståndet har stigit de senaste dygnen och det varnas för höga flöden i utloppen till Vänern från Dalsland och Värmland, samt i Göta älvs övre del.

De närmaste dagarna väntas till Lidköping:

under lördagen ”Phantom” med last från Rouen i Frankrike, samt ”Rix Amber” med last från Ålborg i Danmark.