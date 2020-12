Lidköping pantade 8,4 miljoner flaskor o burkar

Lilleskogs femteklassare vinnare i rikstävling

Publicerad måndag, 21 december 2020, 08:29 av Redaktionen

I fredags fick eleverna i klass 5 på Lilleskogs skola ta emot tredjepriset i den nationella skoltävlingen Pantresan. Det är en årlig miljötävling som arrangeras av Pantamera och som har engagerat mer än 100 000 elever över hela landet sedan den startade. Förutom äran har eleverna fått en prischeck på 5000 kronor att använda till någon klassaktivitet.

Utbildningspaketet och skoltävlingen Pantresan har engagerat landets elever kring återvinning i över tio år. Trots en annorlunda höst är intresset för miljö- och klimatfrågan fortsatt stort hos landets skolungdomar. 323 klasser har deltagit i höstens omgång av Pantresan och totalt under året har hela 856 klasser varit med och tävlat. Tävlingen har dessutom blivit än mer digitalt anpassad för att kunna möta nya behov av undervisning i hemmet.

Motiveringen till tredjepriset löd:

Lilleskogs skola har visat prov på ett stort engagemang kring innehållet i Pantresan. De har arbetat flitigt både teoretiskt och praktiskt med pant, återvinning och miljö. Klassen har även visat på ett kreativt och smart sätt att vi kan förändra världen tillsammans. Tack för ert fina arbete!

– Pantresan är ett av våra viktigaste projekt och mycket uppskattat bland både elever och lärare. Det är viktigt att skapa ett engagemang för hållbarhetsfrågor redan i tidig ålder och det vill vi göra på ett lekfullt och pedagogiskt sätt. Dels lär sig eleverna att göra rätt från början och de beteendena brukar hänga kvar, dels är barn bra på att påverka sina föräldrar, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera/Returpack.

Lidköpingsbor bra på att panta

Det är inte bara barnen på Lilleskogs skola som har koll på pant, kommuninvånarna generellt är duktiga på att panta. Under förra året pantades 8.4 miljoner burkar och flaskor i kommunen – ett snitt på 209 förpackningar per person, vilket är något bättre än genomsnittet i landet som ligger på 208. Och mycket talar för att pantningen kommer att öka mer än normalt under 2020.

– Det är högst troligt med tanke på att vi har förändrat vårt beteende och tillbringat mer tid hemma. De undersökningar vi gör regelbundet visar att vi är bättre på att panta de burkar och flaskor som vi konsumerar i hemmet än de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell.Pantresan corona-anpassad

Pantresan är ett kostnadsfritt digitalt undervisningskoncept som utgår från Skolverkets mål för miljö och livsstil som bland annat säger att elever ska förstå hur användning av produkter i hemmet påverkar miljön. Materialet innehåller bland annat förslag till lektionsupplägg, lekfulla uppgifter och ett tävlingsmoment. Under våren valde Pantamera att anpassa materialet ytterligare efter rådande omständigheter genom att ta fram en kompletterande elevhandledning för de elever som inte kunde följa undervisningen i klassrummet.

– Det är både roligt och viktigt att vi har kunnat anpassa tävlingen detta märkliga år. Det handlar om att stötta de elever som behöver hålla sig hemma, och att ge pedagogerna ett digitalt läromedel som fungerar även på distans, säger Katarina Lundell.

Första plats: Lindbacka Grundsärskola, Saturnus och Neptunus i Lindesberg

Andra plats: Klass 6, Västra Ramlösa skola i Helsingborg

Tredje plats: Klass 5, Lilleskogs skola i Lidköping