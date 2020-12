Vänerns nivå oförändrad – cirka 6 grader

Publicerad fredag, 18 december 2020, 11:20 av Björn Smitterberg

Den som vill ta ett juldopp i Vänern får allt ta på sig fordrade yllebyxor. Temperaturen i dag är på Vänerns yta runt 6 grader – varierar någon grad.

Nivån på ytan är oförändrad sedan ett par veckor, 44,53 meter enligt senaste mätningen.

Ofta får redaktören frågan om var nollpukten finns – och den finns i Amsterdams stadshus bottenvåning. Det är nollpunkt för hela Europa.

I Lidköpiungs hamn lastar i dag ”Alice”.

Därefter blir det tomma kajer innan det på måndag är flera fartyg som ska lossas. Det är:

”Marili” som dock väntas anlända redan under söndagen.Fartyget har last från Finland.

”Elke W” kommer – också med last från Finland.

”Leckö” som kommer med last från Spanien.

”Selene Prahm” som kommer med last från tyska Östersjökusten.

”Newton” som kommer med last från Horsens i Danmark.